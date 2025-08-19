『カズレーザーと学ぶ。』今回は「芸能人が新法律をガチ提言SP」

今回で4回目となった、出演者たちがオリジナルの法案を持ち寄る企画。普段は専門家たちの講義を聞く側である出演者たちが、日常に潜む問題や違和感に切り込む。

「高齢者運転免許取り消し法」

高橋真麻は、『高齢者運転免許取り消し法』を提案。運転免許を保有できる年齢に上限を設けることで、問題の解決を目指す。この高橋の提案に、他出演者の反応は賛成2人、反対4人。賛成意見として、免許取得可能年齢が現在18歳であることから、上限を設けてもよいとする意見が出る一方、反対意見としては認知機能や運転技術の低下には個人差があり、また田舎に住む人にとって車の運転は必須といった声があがった。

山梨大学大学院総合研究部工学域機械工学系教授の伊藤安海氏によれば、免許の返納数は池袋の暴走事故が発生した2019年がピークで、現在は少しずつ減少しているという。そんななかでも今年度の上半期に都内で発生した交通事故のうち、20％が65歳以上の高齢者によるものという現実があり、不安が広がっている。しかし高齢ドライバーにも免許を手放せない事情がある。路線バスの減便・廃止により、車がなければどこにも行けず、運転ができなくなったことで社会から孤立してしまうケースも存在するという。加えて運転を辞めた高齢者は要介護状態になるリスクが、運転をする高齢者に比べて約8倍にもなり、健康面でも懸念があるという。

山梨大学大学院 総合研究部 工学域 機械工学系 教授

伊藤安海

一方、文京湯島法律事務所の代表弁護士・小野章子氏は、法律家の立場から、自動車の運転免許は、法律上“許可”を意味するものであり、そもそも非常に危険な行為である自動車運転を“特別に許可する”ものである、という点を強調した。さらに名古屋大学未来社会創造機構モビリティ社会研究所の特任教授・青木宏文氏によると、現在75歳以上の高齢者が免許更新時に受ける検査について、実際に運転能力を試すものになっていないと指摘した。

文京湯島法律事務所 代表弁護士

小野章子

名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 特任教授

青木宏文

高齢者の運転についてさまざまな議論が交わされたが、すでに実施可能な方法として、海外での例を引き合いに出す。自宅から5km〜15km圏内のみ運転が可能な場所限定の免許や、昼間しか運転できない時間限定の免許など、さまざまな取り組みがあるとのこと。日本国内でも、後付けでアクセルの踏み間違えによる急発進を抑制する装置を、地方自治体によっては補助金を利用して購入することができるという。

議論を終え、出演者たちに改めて意見を聞くと、賛成4人、反対2人という結果になった。当初反対派であったサバンナの高橋茂雄は「急に免許を返納することになったら、急に生活を変えるのは難しい」とし、運転できなくなる年齢が明確になることで心構えや準備をする時間ができるとコメント。同じく反対から賛成に移行したカズレーザーは、「もっと若い時から運転基準や検査があるようにして、常に能力があるか確認する方がいいのかな」といい、年齢を問わず運転に伴う危険を意識し、より安全を高める選択をすることが強調された。

「男女共に早く結婚するほど税金が安くなる法」

カズレーザーは、『男女共に早く結婚するほど税金が安くなる法』を提案。結婚氷河期とも称され、婚姻数の減少、未婚者の増加が進む現代社会が抱える問題に切り込んだ。他出演者たちはこの法律に全員が反対。古市憲寿からは「“若いうちに結婚すると税金下がります”となっちゃうと、30代後半とか40代前半とか、今の医療なら子ども産める世代にネガティブなエールになってしまうのではないか」といった意見や、高橋真麻からも「偽装結婚や愛のない結婚が増えるのではないか」などのコメントが寄せられた。

厚労省で母子保健政策に携わる、聖路加国際大学客員准教授の坂元晴香氏は、収入が低い人ほど未婚の割合が増えることが統計で示されているといい、既婚男性の約75％が年収300万以上である一方、未婚男性（独身で交際相手なし）の約75％が年収300万未満であることを紹介。また現代は共働きを希望する人が多いことから、男性だけでなく、女性も年収が低ければ結婚することが難しくなり始めているという。

日本医療政策機構 シニアマネージャー

聖路加国際大学 客員准教授

坂元晴香

続けて立教大学大学院で客員教授を務める牛窪恵氏は、結婚と子どもの出生数について説明した。結婚した夫婦が産む子どもの平均数は、1972年で2.2人、2021年は1.9人と、あまり変化していないにもかかわらず、この半世紀で出生率が大きく低下している原因は、高まり続ける生涯未婚率にあると牛窪氏は分析。現在の日本は出産以降ばかりが重視され、結婚に至るまでの支援が少ないと指摘した。

立教大学大学院 客員教授

牛窪恵

結婚に興味がなかったというカズレーザーだったが、周囲から結婚についてポジティブなことを聞くようになったことが、考えが変わるきっかけになったという。それを聞いた中央大学の法学部長である遠藤研一郎氏は、新法案については、結婚の目的に“節税”が加わることで安易な結婚が増えるのではないかと懸念を示すのに加えて、「一番の結婚支援は教育にあると思っている」と語る。40〜50代の結婚を経験した世代が、結婚の良さを次世代に伝えることが一番の少子化対策になる可能性があるのではないかと私見を述べた。

中央大学 法学部長

遠藤研一郎

専門家らの話もふまえ、出演者たちに改めて賛否を聞くと、最終的には賛成4人、反対2人という結果。カズレーザーは遠藤氏の話をふまえ、「結婚している人が幸せといわなきゃいけない、というのは本当にその通りだと思う」「もっと素直に“楽しい”と言ってもいい」とコメントした。

「災害が起きた時に危ないので町から離れて暮らす孤立住宅をなくす法」

シソンヌ・長谷川忍は『災害が起きた時に危ないので町から離れて暮らす孤立住宅をなくす法』を提案した。人手が減少し経済も縮小している一方で、老朽化によりインフラの維持費や修繕費は増幅の一途をたどっている。加えて、昨年発生した能登半島地震では道路などのインフラが遮断され、山間部の集落が孤立した例も。このことから、引っ越し費用を負担して、インフラ整備に費用がかかる山間部などの孤立住宅をなくすことを提案。高齢者を守りインフラ負担の削減を目指すこの提案に対して、スタジオは賛成4人、反対3人。真っ二つに意見が割れた。

両者の勢いが拮抗（きっこう）するなかで、神戸大学大学院工学科教授の小池淳司氏はインフラにかかる政府の支出は年間20兆円超と、政府予算の約5分の1を占めると解説。上下水道や道路の耐用年数が約50年であるというが、現在のインフラのほとんどは、高度経済成長期に整備されたもの。点検しながら使っているが、予算の上限があるため、維持や修繕に限界が見え始めているという。1980年代以降、事業者と政府の癒着が問題視され、土木事業へのバッシングが高まったことも、問題を複雑化させているという。

小池氏はさらに、生まれ育った土地への愛着や文化の保存も無視できない要素と話す。町ごとの文化や風土の消失につながり、それらは一度なくなれば戻らない。海外では、コストの問題以前に環境の保全や国防の観点から、地方に人が住み続けることのメリットを重視している国もあるとして、イギリスやフランスの例を紹介した。

神戸大学大学院 工学科 教授

小池淳司

また明治大学政治経済学部の教授、野澤千絵氏は、人口減少への対策として期待される『コンパクトシティ』という都市モデルについて解説。居住エリアをあらかじめ決められた拠点エリアに集約し、人口密度をキープ。病院や学校などを含む行政サービスを維持し、スーパーマーケットや病院など民間の施設の撤退も防ぐ都市政策であるとのこと。2014年度から国の政策として制度化され、およそ600の都市で取り組みが進められているという。

明治大学政治経済学部 教授

野澤千絵

解説を受け、再び出演者たちの意見を募ると、カズレーザー以外が全員反対にまわるという結果に。賛成から反対となったSHELLYは「選択肢があった方がいいなって。（ほかの土地へ）動く資金は出ます、でもそれでもそこがいい、という人たちのために、どういう風にインフラを整備して…という選択肢を守るっていうのが社会としていい」と意見を述べ、ACEesの浮所飛貴も「孤立している地域にも、消したくない日本の良さがある」と続けた。

ただ1人、賛成派として残ったカズレーザーはというと、「都市部で仕事してるっていうのは結局、東京一極集中を良しとしているっていう呪縛から逃れられないので、その責任は（賛成といって）取るべき」とコメントし、同じく東京で働く面々を苦笑させた。