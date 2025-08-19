povo2.0にてお試しトッピング「データ使い放題（1時間）」や「データ追加180GB（180日間）」、「データ追加90GB（90日間）」が提供中！

KDDIおよび沖縄セルラー電話は19日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において期間限定のお試しトッピングとして「データ使い放題（1時間）」および「データ追加180GB（180日間）」、「データ追加90GB（90日間）」を2025年8月19日（火）10：00から10月31日（金）23：59まで提供するとお知らせしています。

価格（金額はすべて税込）はデータ使い放題（1時間）が110円、データ追加180GB（180日間）が14,880円、データ追加90GB（90日間）が7,980円とのこと。これにより、データ使い放題（1時間）はちょっとした移動時間や外出中のスキマ時間でのSNS閲覧や動画視聴などの「今だけ使いたい」という人にオススメな必要な時のみ購入できるお得なトッピングとなっています。

またデータ追加180GB（180日間）は1カ月当たり30GBを月額2,480円で、データ追加90GB（90日間）は1カ月当たり30GBを月額2,660円で利用できるトッピングで、いずれも半年分や3カ月分をまとめ買いすることによって通常2,780円で提供中の「データ追加30GB（30日間）」よりお得な料金で利用できます。なお、これらのトッピングの購入は他のトッピングと同様にスマートフォン（スマホ）など向け「povo2.0アプリ」にて行います。


povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上で6種類の「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。

月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加（購入）などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円／30秒、SMSも送信は3.3円／通〜（受信は無料）で使えます。ただし、前述通りに長期間（180日間以上）トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。

＜主な通常トッピング＞
カテゴリートッピング名料金／回
データトッピングデータ追加1GB（7日間）390円
データ追加1GB（180日間）1,260円
データ追加3GB（30日間）990円
データ追加20GB（30日間）2,700円
データ追加30GB（30日間）2,780円
データ追加60GB（90日間）6,490円
データ追加120GB（365日間）21,600円
データ追加150GB（180日間）12,980円
データ追加300GB（365日間）24,800円
データ追加300GB（90日間）9,834円
データ追加360GB（365日間）26,400円
データ使い放題（6時間）250円
データ使い放題（24時間）330円
データ使い放題（7日間）12回分9,834円
通話トッピング5分以内通話かけ放題月額550円
通話かけ放題月額1,650円
留守番電話サービス月額330円




記事執筆：memn0ck


