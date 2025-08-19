タレントの久本雅美さん（67）が18日、ものまねタレント・コロッケさん（65）らとともにエンターテインメント時代劇の製作発表会見に出席。お笑い界の先輩・コロッケさんに久本さんが苦情を入れる場面もありました。

9月〜10月に東京・明治座、11月に大阪・新歌舞伎座にて上演が予定されている『大逆転！戦国武将誉賑（だいぎゃくてん！せんごくかーにばる）』。本作は、戦国時代を舞台に、戦国時代を象徴する2人の武将とその妻たちが登場。織田信長役を松平健さん、妻のお濃役を檀れいさん、豊臣秀吉役をコロッケさん、妻のねね役を久本さんが演じます。

“笑いあり！ 涙あり！ サンバあり！ 何でもあり！”な舞台になる予定だということで、久本さんは「笑いの部分を、コロッケさんと2人で盛り上げようかって思ってたところ、意外や意外、松平さんと檀さんのシーンがかなり面白くて、台本を読んで本当にひっくり返って笑いました」と明かしました。

今回、夫婦役を演じるコロッケさんと久本さん。コロッケさんは久本さんについて「本当に頼りにしてる。それしかないですね。私がセリフを忘れた時も全部カバーしていただけるので」と絶賛。

それを聞いた久本さんは「私は自分のセリフとコロッケさんのセリフを覚えなきゃいけない」と返しつつも、「本当にモノマネのすごさを全国に知らしめたナンバーワンのモノマネ王だと思ってます。何でも言いやすいし、受け止めていただけるし。2人で“もっと面白いものをやっていこう”って同じ方向に向かっていけるっていうのはとてもやりやすくて、広い心で受け止めていただいてるので、本当に今回も楽しみ」とお笑い界の先輩をたたえました。

しかし、ここで久本さんがコロッケさんへの不満をチクリと告白。「ただ、本当にセリフ覚えが、本当に悪いです！ ひどい時は（セリフを忘れたのを）松平健さんのせいにする時がありますからね！」と暴露すると、会場は笑いに包まれました。

コロッケさんは「私、ちょっと卑怯（ひきょう）なとこがありまして、自分が忘れたって顔をしない。舞台の上で、相手をじーっと見てるとお客さんは相手の方が間違えたのかなって。本当に申し訳ございませんでした」と、隣にいた松平さんに謝罪しました。