¹âµé¥Ò¥¹¥¤¤ÎÏÂÅÄ¶Ì¡¢°ÂÊª¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤À¤±¤ÎÊª¤â¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö±û»ëºâ·Ð¡×¤Ï17Æü¡¢¡ÖÏÂÅÄ¶Ì¤Î¥³¥¹¥È¤Ï¤¿¤Ã¤¿½½¿ô¸µ¡©¡×¤ÈÂê¤·¡¢¹âµé¥Ò¥¹¥¤¤¬µ¶Â¤¤µ¤ì¤ë¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¶Ì¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆºÇ¶á¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤À¤Þ¤·¤ÆÍø±×¤ò¤à¤µ¤Ü¤ë¶È¼Ô¤¬°ìÉôÈÎÇä»Ô¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼èºàÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñºÇÂçµé¤Î²Ã¹©¡¦¼è°ú¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë²ÏÆî¾ÊÆîÍÛ»ÔÀÐÊ©»ûÄÃ¤À¡£
Æ±ÄÃ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë榆¼ùÁñ»Ô¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö»ÒÎÁ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏÂÅÄ¶Ì¤Î¸¶ÀÐ¤Î²·Çä¤ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÅ¹¤«¤é»É·ã½¤¬Éº¤¤¡¢µÒ¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î¼êÂÞ¤òÃå¤±¤Æ¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÅ¹¼ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï²½³ØÌôÉÊ¤ÇÀ÷¿§¤·¤¿¡Øµ¶¤Î»ÒÎÁ¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»º½ÐÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÎÉÔÀµ¶È¼Ô¤Ï²Á³Ê¤Î°Â¤¤ÄãÉÊ¼Á¤Î¤â¤Î¤ò»ÒÎÁ¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¼èºà¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Î¸¶ÀÐ¤¬ÆÃÀ½¤Îµ¡³£¤Ë¤è¤ë¸¦Ëá¤ä²½³ØÌôÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿À÷¿§½èÍý¤ò·Ð¤Æ¡Ö»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¹âµéÉÊ¤Î»ÒÎÁ¡×¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¶Â¤¹©Äø¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤âÆþ¼ê¡£¤¢¤ë¶È¼Ô¤Ï¡Ö²áµî¤ËÎÉ¼Á¤ÎÏÂÅÄ¶Ì¤Î¸¶ÀÐ¤ò»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢²Á³Ê¤Î¹â¤µ¤«¤éÈÎÇäÎÌ¤ÏÆÃ¼ì½èÍý¤·¤¿°ÂÊª¤Î¸¶ÎÁ¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÏÂÅÄ¶Ì¤Î´ÕÄê½ñ¤¬1Ëç2¸µ¡ÊÌó40±ß¡Ë¤Çµ¶Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¥³¥¹¥È½½¿ô¸µ¤Î¡ØÏÂÅÄ¶Ì¡Ù¤Ë¡Ø´ÕÄê½ñ¡Ù¤òÅº¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¥é¥¤¥ÖÈÎÇä¤Ç¿ô½½ÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö´ÕÄê½ñ¡×¤ÎÈ¯¹Ôµ¡´Ø¤Ï¡Ö¹ñÀÐ¼îÊõ¼ó¾þ¸¡¸³¸¡Â¬Ãæ¿´¡×¤À¤¬¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î²Í¶õ¤Î´ÕÄêµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤òµ½¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌîÃ«¡Ë