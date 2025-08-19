水瀬いのりが、9月3日に発売する2ndハーフアルバム『Turquoise』のリード曲「夢のつづき」のフルサイズMVを公開した。

同楽曲では、デビュー曲をオマージュしたフレーズのほか、希望や迷い、不安を抱えていたデビュー当時の自分に宛てたメッセージのような歌詞が散りばめられ、アーティスト活動10年を経た今の水瀬にしか歌うことのできない楽曲となっている。

MVでは、水瀬が過ごした日々を春夏秋冬のイメージシーンで表現。未来へ希望を抱いたり、不安で葛藤したり、これまでの歩みとリンクする姿が描かれている。さらに、映像内ではデビュー曲のMVで使用されていたガラス鉢や、スケッチブックが再登場し、蕾だったガラス鉢の植物が花を咲かせる。水瀬がそのガラス鉢を抱えるシーンには、過去を抱きしめ前向きに未来へ歩み続けようとする姿が映し出されている。

なお同楽曲の音源は、8月20日0時より各音楽配信サイトにて先行配信となる。

（文=リアルサウンド編集部）