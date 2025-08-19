ペンを指の上で回す“ペン回し”。昔は暇つぶしの一つでしたが、人気が高まり初めて『ペン回し検定』が開催されました。

世界大会が開催されるほど競技としても人気となったペン回し。8月17日に行われた『日本ペン回しフェスティバル 2025』には、大人や子どもたち約280人が参加し、自慢のテクニックを披露しました。

参加者が熱いステージを見せる中、行列ができていたのは、ペン回しの技術を認定する『ペン回し検定』です。競技としてさらなる発展を狙い、今年初めて制度が作られました。

検定は、4つのクラスに分かれていて、指の上を一回転する技やペンを縦に回す技など、制限時間内に成功すると認定されます。

■ペン回しの魅力 達成感がやる気へ

ペン回し歴4年・11歳の参加者は、ペン回しの魅力について「技を達成した時にとても気持ちいいところ。達成感」と語りました。

何時間も練習した技が成功して“証し”がもらえ、その“達成感”がやる気につながるといいます。

また、子どもたちに交じり大人が挑戦する姿も。息子の影響で2年前からペン回しに励んでいるという参加者は「懐かしいですね。（ペン回しをしていた）学生のころを思い出す感じで」と語り、妻にはどう思われているのか聞くと「“やるなら勝手にどうぞ”くらい」と、はにかみながら答えました。

