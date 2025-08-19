全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１９日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われた。

都勢は、競泳男子１００メートルバタフライで、淑徳巣鴨の塩田直也選手が優勝を決めた。

◇

劣勢で迎えた準々決勝の第３ピリオド。たった一人の３年生が気を吐いた。立て続けに２得点。「後輩たちを鼓舞できるのは自分しかいない」

２年前、水球部に入ったのは同学年で２人だけ。だがもう１人はすぐにやめた。部は先輩だけになったが、「勝つことが大好き」との思いで水球に打ち込んだ。

そして気がつけば最高学年。主将を任されることになり、戸惑った。口数が少なく、人をまとめるのが苦手な性格だからだ。

とはいえ、自身以外に３年生はいない。「プレーでチームを引っ張る」と誓った。練習がきついときも弱音を吐かず、試合でも勝利に貪欲な姿をみせた。総体初戦を突破すると後輩に「琉大先輩、勝たせてくれてありがとうございます」といわれ、「主将をやってよかった。ついてきてくれた後輩の存在がうれしかった」と打ち明ける。

この日の試合では、２得点後に徹底的にマークされた。チャンスを逃すと水面を腕でたたいて感情をあらわにした。

ベスト８という結果に「負けたのは自分の責任。よくやってくれた。来年は頼んだ」と後輩に託した。（松田史也）