「荷物重くて肩凝る、、」→ 解決！【studio CLIP】週7で使いたい♡「軽量バッグ」

荷物が多い日の肩凝り問題を解決してくれそうな軽量バッグが、【studio CLIP（スタディオクリップ）】から登場！ 今回は、人間工学に基づいて開発されたという“からだよろこぶシリーズ”のバッグに注目しました。軽量で持ち歩きやすいだけではなく、デザイン性も備わったバッグは、一度使うと手放せなくなるかも。

ポーチいらずで出かけられる！ 便利な8ポケット付き

【studio CLIP】「からだよろこぶナイロンショルダーバッグ」\3,282（税込・セール価格）

外側と内側に合わせて8つのポケットがあり、小物を整理しやすいショルダーバッグ。公式サイトには「太めのショルダー紐と縦に入ったステッチで肩にかかる負荷を軽減」とあり、荷物が多い日の肩凝り問題を解決できるかも。今年らしいスポーティーなデザインも、コーデのワンポイントに。カラーはベーシックなベージュやブラックに加え、トレンドカラーのブラウン、爽やかなミントの全4色です。

通勤におすすめ！ PCが収納できる2WAYバッグ

【studio CLIP】「からだよろこぶキルトトート & ショルダーバッグ」\4,990（税込）

13.5インチのPCが収納できるバッグは、通勤用にぴったり。公式サイトによると「体に沿わせることで荷重の負荷を軽減させる構造に」したとのことで、荷物が多い日も持ち歩きやすそう。ぷっくりとしたキルティングが、カジュアルながらも可愛らしさを漂わせます。ショルダー紐が付いており、コーデや荷物の多さに合わせて紐の長さや持ち方を変えられる優れもの。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M