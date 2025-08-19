「ロッテ３−４楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが勝利目前の九回に追いつかれ、延長の末敗れた。借金は今季ワーストを更新する２６となった。

１点リードの九回、通算２５０セーブまであと２と迫っている益田が登板。先頭のフランコへの四球をきっかけに暴投などで２死三塁とされ、辰己に同点左前打を浴びた。続く堀内に四球を与えて降板。ベンチで棚を右こぶしで叩いて悔しさを表現した。

十回にはルーキーの広池が登板。連打と四球で１死満塁とされ、代打渡辺佳に決勝犠飛を浴びた。

吉井監督は益田について、「入りが変化球でかわしにいってるので、フォアボールになるべくしてなってるかなっていう感じだった。ちょっと勇気が出ないのかな。打たれたくないと気持ちが強すぎて、結果的に悪い流れのピッチングになってしまってる」と分析した。

通算２５０セーブに関しても「チームは勝ちを目指して皆でやってるんで、彼の個人記録だけでやってるわけではないんで。内容がちょっと今は引いてる感じがするんで、戦う気持ちの強さが出てくるのをちょっと待たなきゃいけない」と話した。

今後については「ちょっと今の感じではクローザーはきつい」と示唆。今後の起用法や２軍降格も含めて「そこはちょっとこれからピッチングコーチと話して、考えます」と述べた。

本拠地初先発となった木村は６回５安打２失点と試合を作った。「今日は調子悪そうでしたね。見た中で１番悪かったんですけど、ああやって６回まで持ってくるっていうのは、ピッチングのうまさも持ってる」と評価した。

一方で打線は二回に山口が同点２ラン。三回に勝ち越しに成功したが、１１安打しながら３得点にとどまった。「今日はいい感じで逆転して、その後も追加点のチャンスがあったんですけど。そこをまた点が取れるようになればチームも波に乗ってくると思うんで、頑張ります」と話した。