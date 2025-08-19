助っ人が会心の一撃だ。広島は１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）に３―１で快勝した。

１―１で迎えた終盤９回、敵の５番手・入江からエレフリス・モンテロ内野手（２７）が値千金の決勝２ラン。今月５発目となる大砲の一撃で、接戦を制した。

投げては７回１失点の先発・床田寛樹投手（３０）の後を８回は島内、９回は２年連続５０試合登板となる森浦が敵打線の反撃を無失点に封じた。ＣＳ圏内の３位との差も３ゲーム差に接近。以下は試合後の新井貴浩監督（４８）の主な一問一答

――同点の９回にモンテロが決勝２ラン

新井監督 本当、最高のホームランだった。

――敵のクローザー（入江）のフォークとらえた

新井監督 最後、フォークが甘く入ったのかな。真っすぐがいいピッチャーだし（一走・坂倉の代走に）羽月を出していたから、真っすぐが多くなるというところで、追い込まれてからも何とか粘って、最後、甘いフォークをとらえたナイスバッティングだった。

――モンテロはここ最近、勝負強い

新井監督 いいホームランを打ってくれている。８月だけで５本ぐらい打っているでしょ？ やっぱりパワーというのは、彼の最大の武器だからね。

――打球に角度がついてきた要因は

新井監督 もともとパワーはあるから。とらえられる確率が上がってきていると思う。だから勝手に角度がついてきている。

――先発・床田は前半苦しんだが、７回１失点

新井監督 当たっている打者が多い中で、粘って最少失点でよく抑えてくれたと思います。トコ（＝床田）が粘ってくれたから、こういう試合になったと思うし、後を受けた投手陣もよく頑張った。