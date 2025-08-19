『カービィのエアライダー』11月20日発売決定 『カービィのエアライド』以来22年ぶり新作レースゲーム
Switch2専用ソフトの完全新作ゲーム『カービィのエアライダー』11月20日に発売されることが決定した。ニンテンドー ゲームキューブのソフト『カービィのエアライド』（2003年）以来、22年ぶりの新作となる。
【動画】楽しみ！公開された『カービィのエアライダー』新作映像
『カービィのエアライダー』は、2003年にニンテンドーゲームキューブで発売された『カービィのエアライド』の新作で、シンプルな操作で楽しめるレースゲーム。カービィと個性豊かなマシンが繰り広げる予測不能な新しい遊びを楽しめる。
基本的にはスティック左右だけ操作ができ、ボタンを押すとブレーキがかかり、同時にチャージ。コーナーを回る時にボタンを押しながらとスティックを左右に操作するとドリフトとなり、うまくレースを進めることができる。
マシンは自動的に前進するため前スティックを倒したり、ボタンを押したりせずともマシンは前に進むシンプル操作なレースゲームとなる。なお、ボタン操作はブレーキ用とスペシャル機能用の2つ用意されている。
