「日本ハム６−５オリックス」（１９日、エスコンフィールド）

日本ハムが劇的な大逆転サヨナラ勝ち。首位ソフトバンクとのゲーム差「３」をキープした。

２点を追う九回は清宮幸が口火を切り、連打で１死一、二塁。レイエスが三振に倒れ、万事休すかと思われたが、郡司が執念の内野安打で２死満塁。ここで野村が右中間へ走者一掃の３点サヨナラ打を放ち試合をひっくり返した。

驚異的な粘りに新庄監督も興奮を隠せない。開口一番、「凄かったねぇ」と振り返ると「もう選手が必死。選手が勝ちたいという気持ちが強いので」とたたえた。

一方で「ただ、反省するところもあった」と指摘したのは七回無死一塁での清宮幸のけん制死。「ファーストの子が。あのけん制アウトはまじびっくりした。まじ代えようかと思った。サイン？出すわけがない。目が飛び出しそうになった」と苦笑いを浮かべつつ、「でもミスしたから打ってくれるんだろうなと思った」と、挽回のチャンスを与えた。

会見の終わりにはファンを大事にする新庄監督らしく「地上波してるんですかね？。一番いい時、見られてない？うわー」と北海道内での中継の心配も。「でも、今日はダメだろうなと思って中継が終わってサヨナラしたら、今年のファイターズは違うなってところが分かると思うので（笑）」と前向きに締めくくった。