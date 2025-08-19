◇パ・リーグ ロッテ3ー4楽天（2025年8月19日 ZOZOマリン）

先発の木村が6回を5安打2失点と好投、この日が20歳の誕生日だった寺地が2安打1打点と“20歳バッテリー”が奮闘し、救援陣も8回までリードを守ったが、3―2の9回に登板した益田が2死三塁から辰巳に左前打を浴びて追いつかれ、延長戦10回には広池が1死満塁から代打・渡辺佳の左犠飛で勝ち越しを許し、2連敗で借金は今季ワーストを更新する26に膨らんだ。

益田は17日のソフトバンク戦でも0―0の9回に登板し、先頭への四球からサヨナラ負け。この日も先頭のフランコに四球を与えたことから失点した。

吉井監督は「入りがやっぱり変化球でかわしにいってるんで。ちょっと勇気が出ないのかな。打たれたくない気持ちが強すぎて、結果的に悪い流れのピッチングになってしまってる」と分析。「真っすぐは強くなってきてるんですけども、本人の中ではまだしっくりきてないから、多分あそこで投げられないと思う。それが投げれるようにならないと、ちょっと今の感じではクローザーはきついかなと」と配置転換を示唆。

通算250セーブに、あと2に迫っているが、「チームは勝ち目指してみんなでやってるんで、彼らの個人記録だけでやってるわけではないんで。ボールの強さとかじゃなくって、戦う気持ちの強さが出てくるのを待たなきゃいけないかなと思ってます」と右腕の奮起を願った。