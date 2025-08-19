ºå¿À¡¦¤³¤ì¤¬»å¸¶·òÅÍ¤Î°ÕÃÏ¤È¼¹Ç°¤À¡Ö¤º¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤¿¡×24ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤Ï·è¾¡ÂÇ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À5-4ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î19Æü¡¡µþ¥»¥é¡Ë
¡¡»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï9Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î6²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÂåÂÇ¡¦»å¸¶¤¬±¦Á°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£6·î13Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè24ÂÇÀÊ¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤ÏÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò21¤Ë¸º¤é¤¹²ÁÃÍ¤¢¤ë1ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²÷²»¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ33¤Ï»î¹ç¸å¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤¿¤ó¤ÇÎÉ¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÆ±Î½¤Ï¤ï¤¬¤´¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤òÏª¤ï¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ33¤â±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÂÇÀÊ¡¢1µå¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£32ºÐ¤¬°ÕÃÏ¤È¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤¿¡£