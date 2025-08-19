【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（8月18日・日本時間19日／デンバー）

【映像】大谷、爆速ライナーで投手が吹っ飛ぶ

8月18日（日本時間8月19日）に行われたコロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った強烈なピッチャー返し”がマウンド上の投手の頭部付近を高速でかすめた場面が話題となっている。

2回表・ドジャースの攻撃、2死二、三塁の好機で巡ってきた1番・大谷の第2打席。この打席で大谷は、ロッキーズ先発のカイル・フリーランドに対し、初球、真ん中低めいっぱいのところとへと決まる134km/hのスライダーを見送り、カウント0-1とされるも、続く2球目、真ん中高めいっぱいのところを狙って投じられた133km/hに反応。鋭く振り抜いたこの一打は、快音とともにマウンド上のフリーランド目掛けて一直線に飛ぶ鋭いライナーに。

この強烈なピッチャー返しに、フリーランドはすぐさましゃがみ込むことで辛うじて直撃を免れたものの転倒、その頭上を爆速通過した打球は、瞬く間にセンター前へ。その間に三塁走者のミゲル・ロハスが生還。ドジャースは大谷によるこの強烈なピッチャー返しがタイムリーとなる形で、貴重な追加点を挙げることとなった。打球速度106.5マイル（171.39km/h）、辛うじて避けたフリーランドも、打った大谷もヒヤリとしたであろうこの“強烈すぎるピッチャー返し”に、ファンからは「怖すぎ」「危ない」「当たったら病院行き」「よく避けたなw」「直撃したらトラウマ」といった様々な反響が巻き起こることに。

ピッチャー返しといえば、この日の先発となった山本由伸が、鋭い反応でキャッチする好プレーがしばしば話題となるものの、なかには直撃して負傷するケースも。そうした意味で大谷にとっては、好機で放ったタイムリーと同じかそれ以上に、怪我人が出なかったことにホッとした場面であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）