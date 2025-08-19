【一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4】 9月13日より順次発売予定 価格：1回850円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 4」の全ラインナップを8月19日に公開した。発売は9月13日を予定し、価格は1回850円。

　本商品はアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」をテーマにしたキャラクターくじ第4弾。

　第4弾では一番くじオリジナルの着物デザインの後藤ひとり、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代の結束バンドメンバーのフィギュアやアクリルボード、アクリルスタンドがラインナップ。

一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4（ラインナップ）

A賞 後藤ひとり フィギュア 1/7 Gracemaster

全1種
サイズ：約22cm

B賞 伊地知虹夏 フィギュア 1/7 Gracemaster

全1種
サイズ：約22cm

C賞 山田リョウ フィギュア 1/7 Gracemaster

全1種
サイズ：約22cm

D賞 喜多郁代 フィギュア 1/7 Gracemaster

全1種
サイズ：約22cm

E賞 後藤ひとり アクリルボード

全1種
サイズ：B5

F賞 伊地知虹夏 アクリルボード

全1種
サイズ：B5

G賞 山田リョウ アクリルボード

全1種
サイズ：B5

H賞 喜多郁代 アクリルボード

全1種
サイズ：B5

I賞 アクリルスタンド

全4種（選べる）
サイズ：約9～15cm

J賞 ロングタオル

全4種（選べる）
サイズ：約100cm

K賞 クリアファイル＆ステッカーセット

全8種（選べる）
サイズ：クリアファイル A4、ステッカー 約9cm（2枚セット）

L賞 アクリルチャーム

全9種（選べない）
サイズ：約5～6.5cm

ラストワン賞 後藤ひとり フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.

サイズ：約22cm

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス