「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 4」の全ラインナップが公開浴衣姿の結束バンドメンバーが表現されたグッズが登場
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 4」の全ラインナップを8月19日に公開した。発売は9月13日を予定し、価格は1回850円。
本商品はアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」をテーマにしたキャラクターくじ第4弾。
第4弾では一番くじオリジナルの着物デザインの後藤ひとり、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代の結束バンドメンバーのフィギュアやアクリルボード、アクリルスタンドがラインナップ。
一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4（ラインナップ）
A賞 後藤ひとり フィギュア 1/7 Gracemaster
全1種
サイズ：約22cm
B賞 伊地知虹夏 フィギュア 1/7 Gracemaster
全1種
サイズ：約22cm
C賞 山田リョウ フィギュア 1/7 Gracemaster
全1種
サイズ：約22cm
D賞 喜多郁代 フィギュア 1/7 Gracemaster
全1種
サイズ：約22cm
E賞 後藤ひとり アクリルボード
全1種
サイズ：B5
F賞 伊地知虹夏 アクリルボード
全1種
サイズ：B5
G賞 山田リョウ アクリルボード
全1種
サイズ：B5
H賞 喜多郁代 アクリルボード
全1種
サイズ：B5
I賞 アクリルスタンド
全4種（選べる）
サイズ：約9～15cm
J賞 ロングタオル
全4種（選べる）
サイズ：約100cm
K賞 クリアファイル＆ステッカーセット
全8種（選べる）
サイズ：クリアファイル A4、ステッカー 約9cm（2枚セット）
L賞 アクリルチャーム
全9種（選べない）
サイズ：約5～6.5cm
ラストワン賞 後藤ひとり フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.
サイズ：約22cm
／- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) August 19, 2025
描き下ろしイラスト
全ラインナップ公開🎸🎹
＼#一番くじ
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4
25年9月13日(土)発売予定#Gracemaster フィギュア
夜祭をテーマにした
新規描き下ろしイラストを
使用したアイテムなど盛りだくさん！
▼詳細https://t.co/VLouEOC08V#ぼっち・ざ・ろっく…
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス