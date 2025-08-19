◆第107回全国高校野球選手権・準々決勝 沖縄尚学2―1東洋大姫路（19日、甲子園）

わずか1点差の接戦を制し、沖縄尚学が夏の甲子園初の準決勝進出を果たした。春は2度の優勝経験があるが、夏は準々決勝で2度敗退。「2年前も準々決勝で負けてしまったので1点の重みを意識して、練習してきた成果が出ました」。春はエース、監督として2度の優勝経験がある比嘉公也監督だが、夏は未知の領域となるベスト4の実感をかみしめた。

右の新垣有絃（2年）と左腕エース末吉良丞（2年）の盤石の2年生リレーで東洋大姫路打線を1点に抑えた。先発の新垣有は6回を投げ、失点はソロ本塁打の1点のみ。3回、先頭打者に本塁打を浴びた後に1安打を許したが、その後は無安打に抑えて相手打線を沈黙させた。「本塁打を打たれたときは動揺してストライクが入らなくなったけど、後ろで先輩たちが声を掛けてくれて立ち直ることができました」。強打者が並ぶ相手打線に対して「弱気になったら打たれてしまう」と得意のスライダーを決め球に強気で攻め、6回を2安打7奪三振。比嘉監督は「新垣有と末吉の間にもう1枚挟む予定だったけど、それが不要になるくらい新垣有が良かった」とほめた。

7回から2番手で登板した末吉は9回2死満塁のピンチを作ったが、最後は遊ゴロに打ち取って1点のリードを守り切った。2人の投手が交互に先発してベスト4へ進出。「末吉がいい投球をしたので今度は自分が頑張ろうと思った」と新垣有は言う。同学年の2人がお互いに刺激し合い、良い結果を生んでいる。

甲子園では1―0だった初戦の金足農（秋田）戦から接戦を競り勝って勝ち上がった。左右の二枚看板の好投を支えるのはバックの堅い守備だ。沖縄大会5試合で無失策の守備陣は甲子園でもわずか1失策。沖縄大会と合わせ、この夏は9試合で1失策とほぼ完璧な守りを見せている。この試合でも内野の好守備が投手をバックアップ。遊撃を守る真喜志拓斗主将（3年）は「選抜大会の横浜戦は3失策で負けてしまったので悔しくて。夏に向けて守備を鍛えてきました」と胸を張った。

通常の練習でも守備練習に時間を割いている。大会前になると通常のノックに加え、控え選手が金属バットで打った打球を受ける練習を重ねてきた。「僕がトスをあげて控え選手が打つんです。ノックの打球ではなく生きた打球を捕ることで守りを向上させたかったので」と伊志嶺大吾部長は説明する。「守り勝つ野球」が沖縄尚学の身上。自主練習で守備に取り組む選手も増え「春までは本物じゃなかった。夏は本物の守備に近づいています」と真喜志主将は自信を見せる。タイブレークにもつれこんだ3回戦の仙台育英（宮城）戦でも投手を中心とした好守備が勝利を引き寄せた。

夏では初の決勝進出を懸け、準決勝は山梨学院と対戦する。最速152キロの相手エース菰田陽生は沖縄尚学の二枚看板と同じ2年生。末吉は「相手の投手を意識しすぎると自分の持ち味を見失ってしまうので、自分のやるべき事をしっかりやって役割を果たしたい」と初の決勝進出へ好投を誓った。

新垣有も「次も勝利に貢献できたら」と末吉に負けない投球を目指す。準決勝も気負わず、鉄壁の守りで夏の頂点へ突き進む。（前田泰子）

【沖縄尚学の今大会勝ち上がり】

1回戦 1−0金 足 農（秋田）

2回戦 3−0鳴 門（徳島）

3回戦 5−3仙台 育英（宮城）

準々決勝2−1東洋大姫路（兵庫）