¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤Ç¥¢¥¤¥¹ÍÆ´ï¤ËÀöºÞÉÕÃå¡¡3ºÐ½÷»ù°ì»þÆþ±¡
²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤ÏµÜ¾ë¸©¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÍÆ´ï¤ËÀöºÞ¤¬ÉÕÃå¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬°ì»þÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17Æü¤Î¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢µÜ¾ë¸©Ì¾¼è»Ô¤Î¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê Ì¾¼èÅÎ¤»¤¤Î¤·¤¿Å¹¡×¤ÇÀöºÞ¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÍÆ´ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Ë½¾¶È°÷¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ë»È¤¦ÀöºÞ¤òÎäÅà¸Ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤¡¢Ï³¤ì½Ð¤¿ÀöºÞ¤¬ÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢ÍÆ´ï¤ËÉÕÃå¤·¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷¤Î»Ò¤ÏÓÒÅÇ¤äÀå¤Î¤·¤Ó¤ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢Æþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÂà±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î»öÂÖ¤¬ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Á´½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤Îºî¶È¤òºÆÅ°Äì¤·¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
