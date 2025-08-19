◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト１５―２巨人（１９日・神宮）

巨人の戸郷翔征投手がヤクルト戦で先発して８回、今季最多の１３１球、５安打２失点の大熱投で今季４勝目を手にした。「野手の方のおかげであれだけの試合展開だったので、どんどんいけたと思います。久しぶりの長いイニングだったので、自分のピッチングを考えながらできましたし、久しぶりの感覚です」と語った。

２点の援護をもらってマウンドに上がった戸郷は、初回にいきなり先頭・太田に四球を与えるなどして２死二、三塁で村上の中堅への犠飛で１点を失った。

２回は、走者を出しながら無失点。３、４、５回は最速１５１キロを計測した直球にフォーク、スライダーなどを交えて完璧に封じた。

１３―１の６回は、先頭・長岡に右前安打を許すも、内山を右飛。続く４番・村上は内角への１４７キロ直球をズバッと投げ込んで見逃し三振。最後はオスナを右飛に抑えた。

さらに１５―１と打線が爆発して迎えた７回も続投して無失点に抑えた。

今季最長となる８回もマウンドに上がった戸郷は、１死から２番・長岡に右中間三塁打を放たれて、続く内山の三ゴロの間に生還。ここで打席には４番・村上。フルカウントとして８球目はこの日の最速１５２キロを計測。最後はこん身の１５１キロ直球で空振り三振。計１３球全て直球で４番を抑えて役目を終えた。

村上との対戦については「あの点差でしたし、あの点差で村上さんとの勝負を楽しめることはないので、しっかり自分の出し切るところを、と思いながら投げてました」と振り返り、「球数いって、球速が出たことも僕のプラスですし、久しぶりにこれだけのイニングを投げられて、中継ぎの方も頑張ってくれていたので１番よかったな、と思います」と笑顔を浮かべた。