◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―３広島（１９日・横浜）

広島・佐々木泰内野手が冷静な守備で勝利に貢献した。８回１死一、二塁で山本の三ゴロを処理。三塁を踏み、アウトカウントを増やした。併殺を狙ってもよかったが、確実ではなかった場面。新井貴浩監督は「すごく好判断だったと思う」と振り返った。

併殺崩れで２死一、三塁になるよりも一、二塁が守りやすいことはもちろん、細かな状況判断も称賛。二塁走者が代走・梶原、一塁走者がオースティンだったことに触れ「オースティンが二塁走者になるから、外野も少し下げられて、守備範囲も広がる。そういうのも頭に入っていたと思う。周りが見えているよね」と感心した。

ルーキーは９回の第４打席で右前打も放ち、２戦連続安打とした。甲子園では母校の県岐阜商が優勝候補の横浜を倒して準決勝に進出。「もう、びっくりしました」と興奮した。後輩たちが延長１０回に一時３点リードを奪われた時刻に、自身は練習を開始。「４―７くらいまで見ていて。ああ、もう無理かなと思っていたんですけど。（後で）追いついて、勝ったと知って。めちゃくちゃいい刺激になりました」と大喜びした。