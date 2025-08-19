◆プロボクシング ▽東洋太平洋スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇王者・横山葵海（３―０判定）同級１４位・馬場龍成●（８月１９日、後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーフライ級タイトルマッチで、王者・横山葵海（２４）＝ワタナベ＝が同級１４位の馬場龍成（２９）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝を３―０の判定で下し、初防衛に成功した。

戦績は横山が４戦全勝（１ＫＯ）、馬場が４勝（１ＫＯ）３敗１分け。

ともにアマチュア時代に全日本選手権を制しているアマエリート同士の対決。横山は、序盤からハイテンポにジャブを飛ばし、４回終了時の公開採点は３者とも３９―３７で横山を支持。中盤は馬場の右が横山の顔面をたびたびとらえたが、横山もジャブで主導権を渡さず、８回終了時の公開採点は７７―７５で３者とも横山を支持。王座獲得のためにはＫＯかダウンを奪うしかなくなった馬場は９、１０回もがむしゃらに攻めたが、ジャッジの採点は３者とも９６―９４で横山を支持した。

左目を大きく腫らした横山は、初防衛にも「運が良かっただけ。全然内容は良くなかった。左が腫れている。もらっていたので、ガードが甘い」と反省しきりだった。今回の試合は、２日の興行での２件のリング禍を受けて１２回戦から１０回戦に短縮されて行われた初の東洋太平洋王座戦だった。「特に問題はなかった。１２ラウンドの練習をやってきたのでゲームプラン、感覚が鈍る部分はあったが、言い訳になる。倒す選手は倒すので」と振り返った。

かねてから、元４階級制覇王者・田中恒成（畑中）の持つ日本男子最速記録に並ぶ５戦目での世界王座獲得も見据えていた。しかし所属ジムの渡辺均会長は「右を直撃されている。そこを直さないと上にはいけない。それからですね。パワーはすごいが、ディフェンスの裏付けができてから挑戦するのがいいのかなと」と次戦での世界挑戦を否定。横山も「リード（パンチ）に頼り過ぎてガードが下がってしまった。どちらもできないと上にはいけない」と出直しを誓った。

ワタナベジムでは、７月に元世界２階級制覇王者の京口紘人（３１）が、今月には前ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大（２８）が、それぞれ引退を表明した。前ＩＢＦ世界同級王者・重岡銀次朗（２５）は現在、地元・熊本の病院で治療を続けている。

横山は「やっぱり偉大な先輩がいないのは落ち込むところはあるが、自分が活気を上げていかないとダメな選手になっていると思う。自分だけじゃなく、ジム全体を上げていきたい」と次期エースとしてジムを引っ張っていく覚悟を示した。