ＲＩＺＩＮの榊原信行ＣＥＯ（６１）が１９日、都内で取材に応じた。日本時間１７日に米シカゴで開催されたＵＦＣで２戦目に挑み、痛恨の一本負けで２連敗を喫した元ＲＩＺＩＮバンタム級王者・朝倉海（３２）について「残念ではある。僕らのＲＩＺＩＮ王者だった朝倉海はこんなもんじゃねえよって風に、本当にダナ・ホワイト（ＵＦＣのＣＥＯ）以下、米国人に伝えたいんですけど」と、悔しさを押し殺した。

朝倉海は同級１１位で３８歳のベテラン、ティム・エリオット（米国）に挑んだ。１回こそ軽快に打撃をヒットさせて主導権を握ったものの、２回は慎重さが目立つ展開になって中盤にテークダウンを奪われると、残り３０秒を切ったところでギロチンチョークに屈し、無念のタップとなった。

榊原氏は「あの試合を見て、もっと楽しんでやりゃあいいのになと（感じた）。色んなものを背負っちゃった感じ（に見えた）。堀口（恭司）とやったときとかの、海の試合がしたくて仕方ない、楽しむぞと言う感じがなかった」と印象を振り返り、「アーチュレッタ戦とかでももっと自分からガンガンいける選手だったのになと。それが出し切れないオクタゴン（金網）の中の特別な空気感があったのかな」と無念さをにじませた。

ＲＩＺＩＮを代表するエースの１人として、世界最高峰のＵＦＣに送り出したが、痛恨の２連敗スタートとなった。「（海は）負けたらＲＩＺＩＮが負けたみたいに思われるとか思わずに、もっと自由にやればいい。いくらでも取り戻せますから、２連敗なんて。兄ちゃん（朝倉未来）がそうですから。こっから、って感じですけどね」とエールを送った。