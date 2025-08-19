◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）

巨人の中山礼都内野手が自身初の２打席連発弾を含む４安打４打点の大暴れを見せた。

１点リードの２回先頭。２ストライクからランバートの外角高め１５２キロ直球を逆方向の左翼席へ放り込む今季４号ソロ。「イニングの先頭だったので、出塁することを意識していました。強く打つことできてよかったです」と号砲を鳴らした。

２点リードの３回２死三塁では、カウント１―２から外角高め１５２キロ直球を捉えて、再び左翼席へ２打席連発のアーチを架けた。自身初の１試合２発。今季プロ１号を放ったばかりの男は「得点圏だったので何とかランナーを返したい思いで打席に立ちました。最高の結果になってとてもうれしいです」と、最高の笑顔でナインに迎えられた。

さらに５回１死一塁で２番手・丸山翔から右翼線へ二塁打を放ち今季初の猛打賞。６回２死満塁では右前適時打で自身初となる１試合４安打、同最多の４打点をマークした。三塁打が出ればサイクル安打と、王手をかけた５打席目は中飛に倒れたが「なかなかないんでね。次またチャンスがあれば達成したいなと思います」と、偉業の達成に意欲をのぞかせた。

不動の二塁手だった吉川が腰痛で出場選手登録を抹消される苦しいチーム状況の中、３試合連続で二塁でスタメン出場。本職は内野ながら、７月以降は主に外野で出場を重ねてきたが、緊急事態の起用に見事に応える活躍。「もっともっと打てるように継続したい」。周囲が認める練習の虫は、すぐに次戦へ目を向けた。