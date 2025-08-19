KID PHENOMENONが、5thシングル「Sparkle Summer」収録新曲「Snakebite」のMVを本日21時に公開することを発表した。

「Snakebite」は、KID PHENOMENONの2025年1月にリリースされた1stフルアルバム『PHENOMENON』以降初となる5thシングル「Sparkle Summer」の収録曲。楽曲を手掛けたのはハードロックをルーツに持ちながら、聴く耳に新しいポップミュージックを生み続けているスウェーデン出身のDavid Frembergと、同じくスウェーデン出身のRasmus Viberg。ダンスホールを髣髴するような軽やかなリズムとドラマティックでキャッチーなメロディーが特徴とのこと。また、一度聴いたら忘れられない“右・左”フレーズが印象的な歌詞はEXILE SHOKICHIによるもの。様々なことが巻きおこる世の中で、どんなときでも己を失わず、“自分らしく”という意味が込められおり、右に左に自在に世を渡り、切り抜けていく様子が描かれているという。

MVは、KID PHENOMENONの代表曲でもある「Unstoppable」「Party Over There」に続き、クリエイティブ集団“kidzfrmnowhere”のYUANNが監督。「Snakebite」では80年代の海外の音楽ショーのようなセットで、多数のダンサーを従えた本格的なダンスシーンにも挑戦しており、KID PHENOMENONの新たな一面を見ることができるとのことだ。

なお、8月24日には千葉・イオンモール幕張新都心でフリー観覧可能なリリースイベントも行われる予定なので、ぜひこの機会に彼らのパフォーマンスを体験して欲しい。

https://youtu.be/dG_WyFzPQ5E

◾️5thシングル「Sparkle Summer」

発売日：2025年8月20日（水）

購入：https://kidphenomenon.lnk.to/20250820_5thSingle_PKG ・初回生産限定盤 [CD+DVD]（SRCL-13379〜13380）￥2,500（税込）

・通常盤 [CD]（SRCL-13381）￥1,500（税込） ▲初回生産限定盤 ▲通常盤 ◆CD収録内容

1.Sparkle Summer

2.Snakebite

3.Lemonade ◆DVD収録内容（初回生産限定盤のみ)

1.Sparkle Summer Music Video

2.Sparkle Summer MV Behind the Scenes ◆封入内容

※全形態共通封入特典

フォトカード全8種中ランダム1種（通常盤は初回仕様のみ） ■＜Purple CirKID Vol.5＞ 2025年8月24日（日）イオンモール幕張新都心（千葉県）14:00〜

イベント詳細：https://www.kidphenomenon.jp/info/575488

■＜LIVE & FAN MEETING TOUR 2025〜D7SCOVER〜＞ ※追加公演日程・会場

2025年

11月1日（土）長野 NAGANO CLUB JUNK BOX

11月3日（月・祝）京都 京都FANJ

11月14日（金）神奈川 SUPERNOVA KAWASAKI

11月17日（月）大阪 BIGCAT

11月20日（木）愛知 ダイアモンドホール

11月22日（土）岡山 岡山CRAZYMAMA KINGDOM

12月1日（月）東京 ステラボール

12月6日（土）静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA

12月9日（火）宮城 仙台 darwin

12月12日（金）青森 青森Quarter

12月15日（月）埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心

12月19日（金）福岡 DRUM LOGOS チケット料金：全自由 \7,150（税込）

※整理番号付き・入場時ドリンク代別途

※東京公演のみドリンク代無し

年齢制限： 6歳以上有料 / 5歳以下入場不可

※6歳以上有料、5歳以下入場不可 詳細：https://kid.exfamily.jp/

