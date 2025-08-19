HAWAIIAN6主催＜ECHOES 2025＞、出演全28組一挙公開
HAWAIIAN6主催によるパンクの祭典＜ECHOES 2025＞が10月25日および26日、神奈川・川崎CLUB CITTA’にて開催される。このたび、同イベントの出演者が一挙公開となった。
DAY1となる10月25日の出演者は、HAWAIIAN6、AGGROKNUCKLE、dustbox、ENDZWECK、GIVE LIFE、GOOD4NOTHING、HUSKING BEE、KiM、KUZIRA、LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS、OLEDICKFOGGY、PALM、ROCKY&TheSWEDEN、四星球といった14組。
DAY2となる10月26日の出演者は、HAWAIIAN6、bacho、The BONEZ、G-FREAK FACTORY、IdolPunch、kamomekamome、locofrank、THE NO EAR、OVER ARM THROW、SLIGHT SLAPPERS、spike shoes、STOMPIN’BIRD、バックドロップシンデレラ、九狼吽、好き好きロンちゃんとおまけのまこたんといった15組だ。
チケットのIKKI NOT DEAD会員先行は現在受付中。e+先行は8月24日12:00から8月31日23:59まで。一般発売は9月20日から。
■HAWAIIAN6主催＜ECHOES 2025＞
10月25日(土) 神奈川・川崎CLUB CITTA’
10月26日(日) 神奈川・川崎CLUB CITTA’
▶DAY1：10月25日出演者
HAWAIIAN6、AGGROKNUCKLE、dustbox、ENDZWECK、GIVE LIFE、GOOD4NOTHING、HUSKING BEE、KiM、KUZIRA、LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS、OLEDICKFOGGY、PALM、ROCKY&TheSWEDEN、四星球
▶DAY2：10月26日出演者
HAWAIIAN6、bacho、The BONEZ、G-FREAK FACTORY、IdolPunch、kamomekamome、locofrank、THE NO EAR、OVER ARM THROW、SLIGHT SLAPPERS、spike shoes、STOMPIN’BIRD、バックドロップシンデレラ、九狼吽、好き好きロンちゃんとおまけのまこたん
【チケット】
1日券：6800円
2日通し券：13000円
一般発売日(e＋)：9/20 10:00〜
https://ikkinotdead.com/echoes/2025/
■＜HAWAIIAN6 presents Live intensely TOUR＞
11月03日(月) 京都LIVE HOUSE GATTACA
11月05日(水) 福岡CB
11月06日(木) 姫路Beta
11月11日(火) 静岡UMBER
11月13日(木) 横須賀かぼちゃ屋
11月30日(日) 群馬LIVE HOUSE the Groove TAKASAKI
12月04日(木) 仙台MACANA
12月05日(金) 弘前KEEP THE BEAT
12月10日(水) 水戸LIGHT HOUSE
12月17日(水) 神奈川 F.A.D YOKOHAMA
12月18日(木) 鈴鹿ANSWER
12月21日(日) 堺FANDANGO
12月27日(土) 下北沢SHELTER
…to be continued
▼チケット
adv \4300 / door \4800 (D代別)
一般チケット：9/6(土)10:00〜
【IKINONE先行抽選】
受付期間 : 8/16(土)12:00〜8/21(木)18:00
【e+ プレオーダー】
受付期間 : 8/24(日)12:00〜8/31(木)23:59
