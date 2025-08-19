お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）が19日放送のフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（火曜後10・00）にVTR出演。憧れの先輩芸人を明かした。

この日はゲストに「おぎやはぎ」小木博明、「アンタッチャブル」山崎弘也を迎えて「6連単！ぴったり当てたら100万円」に挑戦。華丸、大悟、ノブ、山内、小木、山崎の6人が「今が旬の人気芸人10人が選ぶ“この人のこの能力がほしい”！」ランキングの順位を予想した。

旬の人気芸人としてVTR登場したエースは能力がほしい芸人の1位に山崎を選び「何も考えてない感じ。スベるとか考えてないんやろなって。思ったことパーンと言う、でもそれが全部面白いという」と評価。「700人候補がいてもザキヤマさんを1位にする」と憧れぶりを語った。

逆に能力が欲しいと思わない芸人は「小木さん」とし、理由を聞かれると「何が面白いんか分からん」とキッパリ。「この人の能力何が欲しい？って言われたら、例えばノブさんやったらツッコミとかあるんですけど、出てこなかったんですよそれが。小木さんだけ、この人は能力あるんか？」と語り、スタジオメンバーを大いに盛り上げた。