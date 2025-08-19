◇プロボクシング東洋太平洋スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦 王者・横山葵海《○判定●》同級14位・馬場龍生（2025年8月19日 東京・後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーフライ級王者・横山葵海（24＝ワタナベ）が同級14位・馬場龍成（29＝EBISU K’s BOX）に3―0判定勝ちで初防衛に成功した。戦績は横山が4戦4勝1KO、馬場は8戦4勝1KO3敗1分け。

横山は初回から多彩な左ジャブで主導権を握った。中盤以降は相手の右フックを被弾し苦戦する場面もあったが、強烈なワンツーや素早いステップインを武器に、ジャッジ3者が2点差をつける僅差判定勝利を上げた。2日の興行で起こったリング禍への対策として10回戦への短縮となった東洋太平洋タイトル戦。「問題はなかった」と振り返りながらも「判定僅差で勝っているようではダメ。これでは世界とはまだ言えない。ただ運が良かっただけ」と自己評価は厳しめ。左目下を大きく腫らし、「リードを出すときにガードが下がってしまった。どちらもできないと上には行けない」と反省の弁が口をついた。

3月に行われたプロ3戦目で、前東洋太平洋フェザー王者・堤駿斗（志成）と並ぶ、国内最速タイ記録で同王座を獲得。当初は日本男子最速となる4戦目での世界挑戦計画も浮上していたが、所属ジムの渡辺均会長は「横山のパワーは抜群。それを生かすためのディフェンスを磨いてから（世界に）挑戦させたい。慌てないこと」とじっくりと経験を積ませる意向を明かした。

これまでワタナベジムをけん引してきた、元世界2階級制覇王者京口紘人や前WBC世界ミニマム級王者・重岡優大が相次いで現役引退を表明。横山は「偉大な先輩方がいなくなってしまって落ち込むが、自分だけではなく、ジム全体で活気を出していきたい」と底上げを誓った。

対するタイトル初挑戦の馬場はジム移籍2戦目で決まった大一番だったが、あと一歩及ばなかった。