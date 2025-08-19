【愛ネコ漫画】「しゃべったよね？」愛猫の返事に悶絶する飼い主と、共感の声が殺到した理由【作者に聞いた】
茶トラのミル、白黒ハチワレのポッちゃん、黒猫の朔ちゃんの3匹との生活を描く漫画家、藤緒ミルカさん(@mirumirupakupa1)。公式トップブロガーとしてアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿しており、ウォーカープラスでも人気の作品を紹介している。
今回は、猫との日常で起こる「猫がしゃべる」という現象を描いた漫画を届け、作者の藤緒ミルカさんに話を聞いた。
ある日、藤緒さんが動くといつもついて回る朔ちゃんに話しかけていると、まさかの「返答」が。藤緒さんは、そのかわいさに撃沈してしまう。
猫がしゃべる、というエピソードはよく聞くが、藤緒さんは「冷めた言い方をすると、ただの聞き間違いなんでしょうけど、しかし！猫を愛する者にとってこれは希望的な聞き間違いでして」と語る。
テレビに向かって独り言を言うほど猫に話しかけているため、猫たちはよく鳴くそうだ。そして、その鳴き声がまるでしゃべっているかのように聞こえるという。「ほぼほぼ、わけがわからず怒られています」と話す藤緒さん。日本語っぽく聞こえるのは「うん」と「ごはん」くらいなもので、猫が何かを伝えようとして鳴いているときは、不満を訴えていることが多い気がすると明かしてくれた。
■一番おしゃべりなのは、人生初の愛猫
3匹の中で一番しゃべるのはミルだという藤緒さん。「人生初の猫なので、ポッちゃんを迎えるまでの間はずっと私に構われ話しかけられ、大いに甘やかされて育っているわけですよ」と語る。ミルはシニアの域に入っても気持ちは子猫のままで、よくウニャウニャと鳴いて何かを訴えてくる。
ポッちゃんが鳴くのは、半分は「お腹すいた」で、もう半分はトイレの後の雄叫びだ。朔ちゃんは筋金入りの甘えん坊で、「遊ぶぅ〜」とか「なでなで〜」とか言ってそうだと話す。
猫がしゃべるという話題は、猫を飼っている人や猫好きさんの間ではよく話にのぼるそうだ。「『うちの猫がしゃべった』と言うと、多くの猫飼いさん猫好きさんは『しゃべる！確かにしゃべるよ！』と同調してくれますね」と笑う。
藤緒さんの漫画では、猫たちが人間のようにしゃべるが、あれくらいの雰囲気で立ち振る舞ったり、何かを伝えようとはしてくれるそうだ。以前、猫の鳴き声を日本語に訳してくれるアプリを起動すると、途端に猫が黙ってしまったそうで、「本音は知られたくないのかもしれませんね」と語る。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
