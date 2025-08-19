加藤清史郎さん（24）が、ファストフード店の新CMでビジュアル系バンドのボーカリストを熱演。インタビューでは、2週間の夏休みがあったら行きたい場所を明かしました。

CMで、伝説のビジュアル系ロックバンド『LUNA SEA』公認のコピーバンド『LUNA CHEE（ルナチー）』のボーカリスト役として出演した加藤さん。撮影の感想を聞かれると「何もかもやったことのない動きばかりで。LUNA SEAさんをもじってLUNA CHEEということで。本当にミュージックビデオを完全コピーするべく、カメラワークから動きから歌い方から、研究しながらの撮影になったんですけど。新しいけれども“いいんじゃない”って思えるような映像と写真とともに今日は乗り越えました」と明かしました。

CM内のセリフ「伝説の2週間」にちなみ、“もし2週間の夏休みがあったら、どんな伝説の過ごし方をしたいか”と聞かれると「留学していたロンドンに戻りたいですね。本当にもう高校時代に過ごしていたように過ごしてみたいです」と答えました。

そして、当時の学生生活について「寮のお部屋を借りて、起きてご飯を食べに行って、授業を受けて、放課後は部活でサッカーをやって、夜勉強して、そこからまた筋トレだったりとかをやって寝る。土曜日、日曜日は外に出て、アクティングスクールに行ってミュージカルを見たり、お芝居を習ったりという生活が、もうできないので。もう僕は高校生には戻れないので。そういう過ごし方をしたら“伝説の2週間”になるかなと思いますね」と思いを明かしました。

加藤さんが出演したのは、マクドナルドの新CM『チーチーダブチ／てりやき「LUNA CHEE」篇』です。