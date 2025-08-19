漫画家の冨樫義博氏が１９日、昨年１２月以来、約８カ月、２４１日ぶりにＸを更新。４１０話で掲載が止まっている「週刊少年ジャンプ」連載の「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ」の進捗を伝えた。

「Ｎｏ．４１３ 背景指定完了。」とつづり、作業中とみられる原稿の束をアップ。昨年１２月の段階では「この先掲載予定５０話分の台詞と時系列の確認・調整中です。終わり次第、中断していた原稿のペン入れ等再開予定です」とつづるなど、早期再開を思わせる投稿が続いていたが、今年に入ってぴたりと止まっていた。

同作は冨樫氏の体調の関係から、最長で３年１１カ月の休載期間があり、常に動向が注目されている人気作。過去の投稿からネーム自体は先まで出来上がっている様子が伝えられており、実際的な作業が再開された模様だ。

Ｘでは「Ｔｗｉｔｔｅｒが動いたことに涙がとまらない」「冨樫義博が動いたぞー！！！（目ごしごし幻覚じゃないぞ）」「冨樫義博先生が再び始動しただけで本当に、本当に、心から嬉しい」などの声が並んだ。