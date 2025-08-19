付き合って後悔は避けたい。彼氏にすると「ストレス」になる男性の特徴
ことごとく付き合う男性に苦労させられているなら、彼氏を選ぶ目が不足しているのかも知れません。
そこで今回は、彼氏にすると「ストレス」になる男性に見られる特徴を紹介します。
借金がある
借金がある男性を彼氏にすると、ほぼ確実にストレスになるでしょう。
もちろん借金の理由や内容にもよりますが、生活費や遊興費のために借金をしているような男性だとお金で苦労させられることになることは明白。
仕事が続かない
「雰囲気が合わない」「俺の能力をわかってくれない」などと言い訳をしては仕事が全然続かない男性も、交際するとストレスになるでしょう。
もしかしたら、そういう男性は働く意欲が著しく低いかも知れませんし、社会性が欠如している可能性もあります。
なので、付き合ったところでなかなか信頼関係を築くことは難しいでしょうし、将来のことなんて絶対に考えられないでしょう。
ギャンブル好き
ギャンブル好きの男性は交際するとストレスになる可能性があります。
もちろん趣味として良識のある範囲で楽しむ程度なら問題ないでしょうが、手持ちのお金がなくなるまで、下手すると借金してまでギャンブルを続けようとする男性は自欲望を制御できないタイプということ。
きっとお金のことで揉めるようになるのは明白です。
彼氏を選ぶ際は、ぜひ今回紹介した特徴を持ち合わせていないか、ぜひ確認するようにしてくださいね。
🌼ここが間違い。ダメンズを引き寄せないために「意識すべきこと」