将来の話を避ける彼は危険？“責任回避型男子”の「特徴」とは
交際は順調なのに、「結婚とか同棲とか、まだ考えてないんだよね」と笑顔で話す彼。そんな風に将来の話題になると途端にそらす男性は、“責任回避型男子”かも知れません。そこで今回は、このタイプの男性との交際におけるリスクと対処法を解説します。
「今が楽しければいい」だけの恋愛スタンス
責任回避型男子は、未来より“今”の心地よさを優先します。将来の計画や約束は「自由を縛るもの」と感じ、話題に出ても軽く流しがち。付き合い初期はその軽やかさが魅力的に映るでしょうが、関係が長くなるほど「この先はどうなるの？」という不安が積み重なります。
将来の話になると態度が変わるのは交際NGサイン
結婚や同棲など具体的な未来像を聞いた瞬間、表情が曇ったり、話を切り上げようとしたりするのは責任や覚悟から逃げたい心理の表れ。こうした回避行動が続くと信頼関係や価値観のすり合わせが難しくなるのは明らかなので、交際NGサインと受け止めましょう。
そういう男性は時間をかけても変わらない
「いつかは変わるはず」と期待しても、責任回避型の思考パターンは根強いもの。将来を描くには努力や覚悟が必要ですが、そういう男性はその負担を避け続けようと現状維持に固執しがちです。結果的に、あなたの大切な時間や希望が先送りされ続けるリスクがあります。
恋愛は“今”と“未来”を両立させる形が理想。もし未来の話から逃げ続ける男性であるなら、それは価値観が一致していないサインなので、早めに交際をストップすることを視野に入れてくださいね。
