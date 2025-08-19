仮面ライダーシリーズ最新作のテレビ朝日系「仮面ライダーゼッツ」（日曜、前９・００）でヒロイン・ねむ役を務める俳優の堀口真帆が１９日、自身初のバースデーイベントを１０月１１日に東京・Ｐｌａｔ渋谷で開催することを発表した。

モデル、グラビア、俳優の“三刀流”を目指して活動の幅を広げている堀口は、４月には「今年の目標」と公言していた週刊漫画雑誌「ヤングマガジン」の表紙と巻頭グラビア登場を達成した。さらに“ライダー女優”にも起用され、ブレークはとどまるところを知らない。当日は特典会も実施するとし、所属事務所は「日頃の感謝の気持ちを込め、ファンの皆さまと一緒に楽しめる特別な１日をお届けいたします」と予告した。

堀口はファンに向け「いつもたくさんの応援ありがとうございます！人生で初めてのバースデーイベント、とても楽しみです」とコメント。「今、皆さんに楽しんでいただけるコーナーを準備中で、私も一緒に考えてワクワクしています！質問コーナーやゲームなど、皆さんと直接交流できる企画もご用意していますので、ぜひ楽しみにしていてください！１７歳の誕生日を一緒にお祝いしていただけたら、とってもうれしいです。みなさんにお会いできる日を、心から楽しみにしています！！」と呼びかけた。