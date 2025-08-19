“縦長Iライン”を演出できる♡ ピタピタ素材の「Vネックアイテム」特集

いよいよ夏本番、少しでも細見えするコーデを選びたい！そこで今回は、Rayスタイリスト・仲田千咲さんに、縦長Iラインを演出できるピタピタ素材の「Vネックアイテム」を教えてもらいました。Vネックは深めなほど小顔になるらしい！？ぜひコツをつかんでほっそりを叶えよう♡

最強着やせアイテムの選び方

Rayスタイリストがレクチャー！

Ray的最推しのやせ見え服をご紹介。とはいえ、同じアイテムでも色やシルエットによっては、太って見える可能性も......。だから、絶対に着やせできるアイテムの最適解をお教えします！

教えてくれたのは...スタイリスト・仲田千咲さん

トレンドをおさえたコーデがお得意の敏腕スタイリスト。

Rayの雰囲気にぴったりなぷりかわファッションを作り出してくれます。