“縦長Iライン”を演出できる♡ ピタピタ素材の「Vネックアイテム」特集
いよいよ夏本番、少しでも細見えするコーデを選びたい！そこで今回は、Rayスタイリスト・仲田千咲さんに、縦長Iラインを演出できるピタピタ素材の「Vネックアイテム」を教えてもらいました。Vネックは深めなほど小顔になるらしい！？ぜひコツをつかんでほっそりを叶えよう♡
最強着やせアイテムの選び方
Rayスタイリストがレクチャー！
Ray的最推しのやせ見え服をご紹介。とはいえ、同じアイテムでも色やシルエットによっては、太って見える可能性も......。だから、絶対に着やせできるアイテムの最適解をお教えします！
教えてくれたのは...スタイリスト・仲田千咲さん
トレンドをおさえたコーデがお得意の敏腕スタイリスト。
Rayの雰囲気にぴったりなぷりかわファッションを作り出してくれます。
Vネック
ピタピタ素材×深めのVネックで縦長Iラインを演出
Vネックは深めなほど首が長く小顔に♡ ピタピタ素材でストンと縦に落ちるラインを作ると、全身のほっそりを叶えてくれる。
Item 【MANGO】花柄ワンピース
ウエストに切り替えがあるから、間のびせず、キレイなシルエットを作れるワンピ。
Item 【LILLIAN CARAT】イエローポロニット
深いVネックとストライプ柄がすっきりした印象に。
Item 【MORE self LOVE】ピンクレースアシメチュニック
ピンクのくしゅくしゅが圧倒的ガーリー♡
撮影／望月宏樹（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／北里琉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
北里琉