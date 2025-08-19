スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実！ 好評発売中の美人百花9月号では総勢16ブランドから、プレスのイチ推しコメント付きでガイドしているので、ぜひチェックして♡

きれいめデザインを優しいプライスで叶えてくれる【MISCH MASCH】

出典: 美人百花.com

きれいめパンツ感覚ではけるはき心地と濃色がレディにジャスト♪ レースブラウスの上質感でデニムスタイルを優美にドレスアップ！ ポケットのフリルもキュートなアクセント♡

Press comment

「太ももはすっきり、裾に向かって広がるセミフレアシルエットで美脚効果抜群◎ 見た目以上に快適なストレッチ性も魅力です」(プレス 雑賀さん)

パンツ￥12,100、レースブラウス￥7,920/ともにMISCH MASCH(ダブルエー) バッグ￥8,800/カカトゥ(アンビリオン) パンプス￥35,200/プリティ・バレリーナ(F.E.N.)

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/志田裕也 スタイリング/井関かおり 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部