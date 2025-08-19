冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。ということで今回は通勤パンツに合わせるべきカーデをご紹介！

テーパードパンツに合わせるべきカーディガンはこれ！シャイニーな生地感できちんと感と華やぎを両立

出典: 美人百花.com

ONでの定番パンツも、カーデの選びと合わせで鮮度に差が♪ 清潔感のある配色で好印象をキープしながら、素材やディテールが華感を放つ1着を指名して。パンツと色をそろえた配色カーデを選べば、オフィス受け◎なプチフォーマルに。カーデはクロップト丈にすることで、今っぽいバランスが叶います。

カーディガン￥16,500、ブラウス￥17,600/ともにジャスグリッティー パンツ￥3,990/UNIQLO イヤリング￥53,900/ヴァンドーム青山(ヴァンドーム青山本店) バッグ￥89,100/アンテプリマ/ワイヤーバッグ(アンテプリマジャパン) 靴￥23,980/タラントンby ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部