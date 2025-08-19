吉林省延辺朝鮮族自治州琿春市の渤海古鎮風景区を訪れたロシア人観光客。（７月２９日撮影、長春＝新華社配信）

【新華社長春8月19日】中国吉林省延辺朝鮮族自治州琿春（こんしゅん）市は、中国、ロシア、朝鮮が接する国境地帯に位置し、ロシア極東地域からも近い。交通の便も良く、越境観光の人気が高まり続けている。琿春出入境検査所のデータによると、今年上半期（1〜6月）に琿春口岸（通関地）を経由した出入境者数は延べ26万人を超えた。地元の旅行会社、琿春宇通国際旅行社の許麗（きょ・れい）総経理はこの背景を、ビザ免除政策による利便性向上に加え、国境地域で次々と登場する文化・観光の新業態や、観光サービスの質の向上によるものだと説明した。

通りや路地を歩くと、道路標識や沿道の店舗にはロシア語表記が見られ、ルーブルでの決済ができる店もある。朝市では多くの露店商が中国語、朝鮮語、ロシア語の3言語で盛んに客を呼び込んでいる。

ロシアのウスリースクから来た観光客、マリーナ・イワノワさんは、中国越境観光のキーワードを「ショッピング」「中医（中国伝統医学）」「家族旅行」とまとめた。マリーナさんは自分と家族のために新しい服を買い、中医館で肩関節周囲炎の治療を受けた。一行はその後、車で琿春市から100キロ以上離れた竜井琵岩山風景区へ向かい観光を楽しんだ。

１０日、吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市で川沿いの散策を楽しむ観光客。（長春＝新華社配信）

風景区の方麗燕（ほう・れいえん）総経理は「外国人観光客がとても多く、レジャーや療養を目的に3〜5日ほど滞在している。中国各地からの観光客も多い」と紹介した。

越境観光に熱心なのはロシア人観光客だけではない。2024年11月に中国が韓国に対するビザ免除政策を実施して以降、中国を訪れる韓国人観光客の数は増え続け、延辺朝鮮族自治州は人気の旅行先となっている。

延吉出入境検査所のデータによると、今年の韓国人観光客の入境者数は既に10万人を超えている。延辺春天国際旅行社の韓国部でガイドとして働く鄭学峰（てい・がくほう）さんは「現在、私たちガイドは1人当たり月7〜8組の団体を担当し、フル回転状態。韓国からの観光客は家族連れがほとんどだ」と語った。

吉林省だけなく、黒竜江（アムール川）を挟んでロシア・ブラゴベシチェンスクと向かい合う黒竜江省黒河市では、両都市間の文化交流が盛んに行われ、黒河市の朝市や夜市はロシア人観光客の人気スポットとなっている。同省綏芬河（すいふんが）市や内モンゴル自治区満洲里市など東北部の国境都市も外国人観光客の訪れが絶えない。（記者/邵美蒅）