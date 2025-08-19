好き＆行ってみたい「秋田県の星空スポット」ランキング！ 2位「乳頭温泉郷」を抑えた1位は？【2025年調査】
山と湖、温泉地が豊富な秋田県では、都市の喧騒（けんそう）を離れて星空と向き合える絶景ポイントが数多く存在します。澄んだ空気と豊かな自然に囲まれた地で見上げる星空は、旅の疲れを癒し、心を解き放ってくれる特別な時間をもたらしてくれます。
All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女210人を対象に「星空スポット（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「秋田県の星空スポット」を紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「乳頭温泉の泉質が好きで露天風呂に入りながら星空をみたいから」（30代女性／埼玉県）、「山間で光害が非常に少なく、晴れた夜は満天の星空」（50代男性／神奈川県）、「温泉と星空のセットが良さそう。行ってみたい」（30代男性／山形県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「湖面に星が映る静かな環境と周囲の山々に囲まれた開放感から、満天の星空と天の川をゆったり楽しめるためです」（40代女性／埼玉県）、「秋田県の大自然に囲まれ、湖面に映る星空がとても美しいから」（30代女性／東京都）、「湖の近くだと、幻想的な星空が見られそうで、興味があります」（50代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女210人を対象に「星空スポット（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「秋田県の星空スポット」を紹介します！
2位：乳頭温泉郷／34票2位は「乳頭温泉郷」でした。十和田八幡平国立公園の中に位置する乳頭温泉郷は、秘湯として名高く、自然に囲まれた静けさが魅力です。夜になると宿の明かりだけがほのかに灯る中、空いっぱいに星が広がり、露天風呂から眺める星空は格別なひとときを演出してくれます。
回答者からは「乳頭温泉の泉質が好きで露天風呂に入りながら星空をみたいから」（30代女性／埼玉県）、「山間で光害が非常に少なく、晴れた夜は満天の星空」（50代男性／神奈川県）、「温泉と星空のセットが良さそう。行ってみたい」（30代男性／山形県）などのコメントがありました。
1位：田沢湖／65票1位は「田沢湖」でした。日本一の水深を誇る田沢湖は、その静かな湖面と周囲の山々が織りなす風景が美しく、星空との相性も抜群。湖畔には観光施設も整っており、アクセスしやすい立地ながら、街の明かりが届きにくく、星がよく見える環境が整っています。星が水面に映る幻想的な景色を求めて、多くの星空ファンが訪れる人気スポットです。
回答者のコメントを見ると「湖面に星が映る静かな環境と周囲の山々に囲まれた開放感から、満天の星空と天の川をゆったり楽しめるためです」（40代女性／埼玉県）、「秋田県の大自然に囲まれ、湖面に映る星空がとても美しいから」（30代女性／東京都）、「湖の近くだと、幻想的な星空が見られそうで、興味があります」（50代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)