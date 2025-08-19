¡Ö¿ÆÂ²¤È¤ÏÁÂ±ó¤Ç¡×¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¡¢Ã¯¤ËÍê¤ì¤Ð¡©¡×Â¿¤¯¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤¬Êú¤¨¤ë¿¼¹ï¤Ê»à¸å¤ÎÇº¤ß
¡Ö¿ÆÂ²¤ËÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ÎÍ¥¤·¤¤µ¤¸¯¤¤¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎºÇ´ü¤òÃ¯¤ËÂ÷¤¹¤Î¤«¡£Â¿¤¯¤Î¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¤¬Êú¤¨¤ë¡¢ÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡£
Âº¸·¤¢¤ë»à¤ÈÁòÁ÷¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹NPOË¡¿Í ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼Íý»öÄ¹¡¦°æ¾å¼£Âå»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¡Ê°æ¾å¼£ÂåÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ ¡Ö»à¸å¤ÎÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¡Ö»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¼Ô¡×¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¶â¤Î·×»»µ¡¡Û65ºÐ»þ¤ÎÌÜÉ¸»ñ»º¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃÎ¤ëÁ°¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Î¤³¤È¤Ï¿ÆÂ²¤ËÍê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÆó¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤òÀß¤±¡¢Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬7Ì¾¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬21Ì¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¿ÆÂ²¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡ËºÇ½é¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿7Ì¾¤Ï¡¢¤ß¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Áòµ·Åù¤Î°ÍÍêÂÐ¾Ý¤Ï·»Äï»ÐËå¤ä¤¤¤È¤³¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤Ç¡¢±ù¤äÌÅ¤Ç¤Ï¸òÎ®¤¬¤Ê¤¯Áòµ·¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½é¤«¤é¿ÆÂ²¤ËÍê¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬21Ì¾¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ÆÂ²¤Ë¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÍê¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿Æ°µ¡¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¿ÆÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëµ½Ò¤«¤é¡¢¿ÆÂ²¤Ï¡Ú¹âÎð¡Û¡ÚË×¸ò¾Ä¡Û¡Ú±ó±ï¡¦ÍÜ»Ò¡Û¡Ú±óÊý¡Û¤Ç¡¢¡ÚÌÂÏÇ¡¦ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Û¡Ú¼«¸ÊÀÕÇ¤¡Û¡ÚÁòÁ÷¤Î¼Ò²ñ²½¡Û¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Ãê½Ð¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢Íê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¿ÆÂ²¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤ÎÎ¾¿Æ¤ä¼«Ê¬¤ÈÆ±À¤Âå¤Î·»Äï»ÐËå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¶¦¤Ë¡Ú¹âÎð¡Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍê¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·»Äï»ÐËå¤È¤âÉÔÃç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤òÍê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä±ùÌÅ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¸À¤¦¤ËµÚ¤Ð¤º¡×¤È¤«¡Ö·»Äï¤ÏÆ±¤¸¤¯Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÚÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Û¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·»Äï»ÐËå¤ÏÆ±À¤Âå¹âÎð¼Ô¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¡Ê±ù¤äÌÅ¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È¡ÚË×¸ò¾Ä¡Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤·»à¸å¤Î¤³¤È¤òÍê¤à¤ÈÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·»Äï»ÐËå¤â»Ò¤É¤â¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¤Î±ù¤Ë¤Þ¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÚµÁÍý¤Î´Ø·¸¡Û¡Ê·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÆÀÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö»ÐËå¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢·ëº§¸å¤ËÀ¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤êÇ¯¡¹¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»ÐËå¤Ç¤â·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Î²ÈÂ²¡ÊÄê°Ì²ÈÂ²¡Ë¤òÍê¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢»Ò¤Ï»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤ÎÁõÃÖ¡Ê¤·¤¯¤ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÆÂ²¤Î¿ô¤Î¸º¾¯¤È¡¢´Ø·¸À¤Î´õÇö²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÚÁòÁ÷¤Î¼Ò²ñ²½¡Û¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤¢¤ë·ÀÌó¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ê¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Û¤É¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ëµò¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£Â¾¤Î°Õ¸«¡¢¹Í¤¨Åù¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë»Ò¤ËÍê¤à¤Î¤â¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡Ë¤ËÍê¤à¤Î¤â¶âÁ¬ÌÌ¤ò´Þ¤á¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦º¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¾ð¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¡½¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ð¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼Â¤Ï°Õ³°¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¾ð¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤¦º¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¾õ¶·¡§¼«Ê¬¤Ï·»Äï¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¯Îð50¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§Í½Äê¤â¤Ê¤¯ÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤·¡¢¼«Ê¬¤è¤êÇ¯Îð¤Î¼ã¤¤¿ÆÂ²¤Ï¤¤¤È¤³¿ô¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÆó¿Í¡£
µ¤»ý¤Á¡§¤¤¤È¤³¤Ï²÷¤¯»à¸å½èÍý¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ï·ò¹¯¾õÂÖ¡¢·ÐºÑ¾õ¶·Åù²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÂÎÎÏ¡¦¶âÁ¬Åª¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¤·¤¿50Âå½÷À¤â¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²Ç¤®Àè¤Î¤ªÊè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ë×¸ò¾Ä¤ÎµÁ·»Äï¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î¸å»ÏËö¤ä¶¡ÍÜ¤Ê¤É¤òÍê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤ê¡¢¼ùÌÚÁò¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤ì¹ç¤¤¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë°ùÂ²¤Ë¤ÏÍê¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖºÊ¤Î¹Í¤¨¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Î¤¬Âè°ìÍ¥Àè¡£½¾¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»àµî¤·¤¿½÷Ë¼¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡×¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Ï¼«¿È¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤Î¾ðÊó¤È¹Í¤¨¤Ë½¾¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº¤ÎÃæ¤Î¼«Í³µ½Ò¤Ç¤Ï¡Ö»à¸å¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤É¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç»à¤Ì»ö¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ò¤â¤·¤â¤Î»þ¤ÎÏ¢Íí¥«¡¼¥É¡Ó¤òÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ°Â¤é¤¤¤Çµï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡£
»à¸å¥µ¥Ý¡¼¥È·ÀÌó¼Ô¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ï¸½Âå¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
°æ¾å¼£Âå¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨ ¤Ï¤ë¤è¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¼Ò²ñ³ØÇî»Î¡£ÅìÍÎÂç³Ø¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Âç¡¦¸½Âå¼Ò²ñÁí¹ç¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½êÂåÉ½¡£¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼Ò²ñ´Ô¸µ¡¦¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Âº¸·¤¢¤ë»à¤ÈÁòÁ÷¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤¿Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¡ÖºùÁò¡×ÊèÃÏ¤È¡¢Êè¤ò³Ë¤È¤·¤¿¡ÖÊèÍ§¡×³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:°æ¾å ¼£Âå)
Âº¸·¤¢¤ë»à¤ÈÁòÁ÷¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹NPOË¡¿Í ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼Íý»öÄ¹¡¦°æ¾å¼£Âå»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¡Ê°æ¾å¼£ÂåÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ ¡Ö»à¸å¤ÎÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¶â¤Î·×»»µ¡¡Û65ºÐ»þ¤ÎÌÜÉ¸»ñ»º¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤ë
¿ÆÂ²¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¿¼¹ï¤Ê»ö¾ð¡Ö»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¤ò·ÀÌó¤·¤¿¿Í¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡×¡Ê2019Ç¯12·î¼ÁÌä»æ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡¢²óÅú¼Ô¿ô¤Ï28¿Í¡Ë¤Î·ë²Ì¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃÎ¤ëÁ°¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Î¤³¤È¤Ï¿ÆÂ²¤ËÍê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÆó¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤òÀß¤±¡¢Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬7Ì¾¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬21Ì¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¿ÆÂ²¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡ËºÇ½é¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿7Ì¾¤Ï¡¢¤ß¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Áòµ·Åù¤Î°ÍÍêÂÐ¾Ý¤Ï·»Äï»ÐËå¤ä¤¤¤È¤³¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤Ç¡¢±ù¤äÌÅ¤Ç¤Ï¸òÎ®¤¬¤Ê¤¯Áòµ·¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½é¤«¤é¿ÆÂ²¤ËÍê¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬21Ì¾¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ÆÂ²¤Ë¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÍê¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿Æ°µ¡¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¿ÆÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëµ½Ò¤«¤é¡¢¿ÆÂ²¤Ï¡Ú¹âÎð¡Û¡ÚË×¸ò¾Ä¡Û¡Ú±ó±ï¡¦ÍÜ»Ò¡Û¡Ú±óÊý¡Û¤Ç¡¢¡ÚÌÂÏÇ¡¦ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Û¡Ú¼«¸ÊÀÕÇ¤¡Û¡ÚÁòÁ÷¤Î¼Ò²ñ²½¡Û¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Ãê½Ð¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢Íê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¿ÆÂ²¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤ÎÎ¾¿Æ¤ä¼«Ê¬¤ÈÆ±À¤Âå¤Î·»Äï»ÐËå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¶¦¤Ë¡Ú¹âÎð¡Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍê¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·»Äï»ÐËå¤È¤âÉÔÃç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤òÍê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä±ùÌÅ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¸À¤¦¤ËµÚ¤Ð¤º¡×¤È¤«¡Ö·»Äï¤ÏÆ±¤¸¤¯Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÚÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Û¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·»Äï»ÐËå¤ÏÆ±À¤Âå¹âÎð¼Ô¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¡Ê±ù¤äÌÅ¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È¡ÚË×¸ò¾Ä¡Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤·»à¸å¤Î¤³¤È¤òÍê¤à¤ÈÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁòÁ÷¤Î¼Ò²ñ²½¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡¢¿ÆÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ±¿È¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ú¼«¸ÊÀÕÇ¤¡Û¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·»Äï»ÐËå¤â»Ò¤É¤â¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¤Î±ù¤Ë¤Þ¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÚµÁÍý¤Î´Ø·¸¡Û¡Ê·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÆÀÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö»ÐËå¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢·ëº§¸å¤ËÀ¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤êÇ¯¡¹¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»ÐËå¤Ç¤â·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Î²ÈÂ²¡ÊÄê°Ì²ÈÂ²¡Ë¤òÍê¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢»Ò¤Ï»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤ÎÁõÃÖ¡Ê¤·¤¯¤ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÆÂ²¤Î¿ô¤Î¸º¾¯¤È¡¢´Ø·¸À¤Î´õÇö²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÚÁòÁ÷¤Î¼Ò²ñ²½¡Û¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Âè»°¼Ô¤ËÂ÷¤¹ËÜÅö¤ÎÍýÍ³»à¸å¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÂè»°¼Ô¡×¤Ë°ÍÍê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Àµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¤¢¤ë·ÀÌó¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ê¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Û¤É¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ëµò¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£Â¾¤Î°Õ¸«¡¢¹Í¤¨Åù¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë»Ò¤ËÍê¤à¤Î¤â¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡Ë¤ËÍê¤à¤Î¤â¶âÁ¬ÌÌ¤ò´Þ¤á¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦º¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¾ð¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¡½¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ð¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼Â¤Ï°Õ³°¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¾ð¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤¦º¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¾õ¶·¡§¼«Ê¬¤Ï·»Äï¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¯Îð50¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§Í½Äê¤â¤Ê¤¯ÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤·¡¢¼«Ê¬¤è¤êÇ¯Îð¤Î¼ã¤¤¿ÆÂ²¤Ï¤¤¤È¤³¿ô¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÆó¿Í¡£
µ¤»ý¤Á¡§¤¤¤È¤³¤Ï²÷¤¯»à¸å½èÍý¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ï·ò¹¯¾õÂÖ¡¢·ÐºÑ¾õ¶·Åù²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÂÎÎÏ¡¦¶âÁ¬Åª¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¤·¤¿50Âå½÷À¤â¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²Ç¤®Àè¤Î¤ªÊè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ë×¸ò¾Ä¤ÎµÁ·»Äï¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î¸å»ÏËö¤ä¶¡ÍÜ¤Ê¤É¤òÍê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤ê¡¢¼ùÌÚÁò¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤ì¹ç¤¤¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë°ùÂ²¤Ë¤ÏÍê¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖºÊ¤Î¹Í¤¨¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Î¤¬Âè°ìÍ¥Àè¡£½¾¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»àµî¤·¤¿½÷Ë¼¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡×¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Ï¼«¿È¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤Î¾ðÊó¤È¹Í¤¨¤Ë½¾¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
»à¤ÎÉÔ°Â¤¬°Â¿´¤ËÊÑ¤ï¤ë»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¢¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Æ¤â¹âÎð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë×¸ò¾Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»à¸å¤Î¤³¤È¤òÃ´¤¦¤Ë¤Ï²ÈÂ²¡¦¿ÆÂ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº¤ÎÃæ¤Î¼«Í³µ½Ò¤Ç¤Ï¡Ö»à¸å¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤É¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç»à¤Ì»ö¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ò¤â¤·¤â¤Î»þ¤ÎÏ¢Íí¥«¡¼¥É¡Ó¤òÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ°Â¤é¤¤¤Çµï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡£
»à¸å¥µ¥Ý¡¼¥È·ÀÌó¼Ô¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ï¸½Âå¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
°æ¾å¼£Âå¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨ ¤Ï¤ë¤è¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¼Ò²ñ³ØÇî»Î¡£ÅìÍÎÂç³Ø¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Âç¡¦¸½Âå¼Ò²ñÁí¹ç¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½êÂåÉ½¡£¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼Ò²ñ´Ô¸µ¡¦¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Âº¸·¤¢¤ë»à¤ÈÁòÁ÷¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤¿Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¡ÖºùÁò¡×ÊèÃÏ¤È¡¢Êè¤ò³Ë¤È¤·¤¿¡ÖÊèÍ§¡×³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:°æ¾å ¼£Âå)