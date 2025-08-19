「ナダルが普通に引いてんの草」コロチキ・ナダル、“万バズ”した過去動画に言及！「西野いっちゃってる！」
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルさんは8月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。話題となった過去動画に言及し、さまざまな反応が寄せられています。
【投稿】コロチキ・ナダル、“万バズ”動画に言及
その“万バズ”を受け、ナダルさんは「西野、、お前ほんまどうなっていくんや、、」と、動画に言及。4年が経った今でも、西野さんの行動に困惑した様子を見せました。
ファンからは「過去一面白い!!」「まじで死にかけるところ面白すぎて無理www」「西野いっちゃってる！」や「ナダルが普通に引いてんの草」「あのナダルがちゃんと世話してますからねw」といった声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「西野、、お前ほんまどうなっていくんや、、」同コンビの公式YouTubeチャンネルが2021年3月27日に公開した動画の一部が2025年8月現在、Xで13万件以上の「いいね！」がつくなど流行中です。その内容は、コンビでお風呂に入っている途中に、酒に酔った相方の西野創人さんが、全裸で前転するなどの“奇行”におよぶというもの。ナダルさんは「今日でコンビ終わってまうわ…」と苦笑しています。
過去にはマッチョへの大変身も話題に西野さんと言えば、2024年ごろから肉体改造に励み、筋肉ムキムキのボディに変貌を遂げたことが話題に。ナダルさんの「お前ほんまどうなっていくんや、、」という言葉は、そこも踏まえてのものかもしれません。今後の活躍にも期待したいですね。
