¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¦·¬¸¶ÂçÎé¤¬Âç²ñÄÌ»»£±£¸£°£°¹æ¡Ö¾¯¤·¤Ï²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤«¤Ê¡×
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£³Æü¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡²Æì¾°³Ø£²¡½£±ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ê£±£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Ì¾¾¤ØÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡££³²óÀèÆ¬¡¢ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Î·¬¸¶ÂçÎéÊá¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥ÈÅª¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÛµå¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢Æâ³ÑÄ¾µå¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£Âç²ñÄÌ»»£±£¸£°£°¹æ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¡¼¥Á¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æì¾°³Ø¤Ë°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡¢ÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡×¡££²Ç¯½Õ¡¢²¬ÅÄÎ¶À¸´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£ÌÀÀÐ¾¦¤È¤Î£³°Ì·èÄêÀï¤Ç£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¡£¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Æ¤ºÉé¤±¤¿¡×¤Èµ²±¤ÏÁ¯ÌÀ¤À¡£Æþ³Ø¸å¤«¤éÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤¿·¬¸¶¡£¤½¤Î´üÂÔ¤«¤é¤«¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡£¡ÖÆÃ¤ËÇÛµåÌÌ¡£¤½¤ì¤Ç¤â»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£²¬ÅÄÀèÀ¸¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¡¦ÌÚ²¼ÂëÂç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£Æâ³Ñ¤Ø¤Î¶¯µ¤¤ÊÄ¾µå¡££²¿Í¤ÎÂ©¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È»Ø´ø´±¤âËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡·¬¸¶¤Ï£²Ç¯È¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ï²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£¾®¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´¤¯¼¸¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤ÃË¡£¡ÖÂç³Ø¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ£±Ç¯¤«¤é½Ð¤¿¤¤¡×¡£±¢¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤¬ÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£