じぇじぇじぇ！ のん、「あまちゃん」で共演の美保純と仲睦まじい2ショット
女優・のん（32歳）が8月18日、公式ブログを更新。音楽イベント「ROCKETMAN SUMMER FES'2025『thank you for the music!』」に出演したことを報告し、会場で“あまちゃん共演者”と再会したことを報告している。
ROCKETMAN（ふかわりょう）が主催する夏フェスイベント「thank you for the music!」は、今回、9年ぶりに復活。ふかわが2010年から2016年まで7年連続で毎年夏に開催していた音楽イベントで、このたび芸歴30周年を迎えたふかわがアニバーサリーイヤーの集大成として「ROCKETMAN SUMMER FES」を開催した。
この日、のんは「夏の思い出」と題してブログを更新。「ROCKETMAN SUMMER FES'2025 すてきな夏の思い出ができました」と切り出し、同フェスに出演した喜びを報告。
そしてステージ裏で撮影したさまざまな写真も披露し、中には2013年に放送された、岩手県沿岸部の久慈市などを舞台にし、のんが主演を務めた第88作目の連続テレビ小説「あまちゃん」（NHK）で共演した女優・美保純との仲睦まじいショットなど、貴重な舞台裏の交流ショットを披露。
「お久しぶりですの出会いもあり、たくさん興奮した。奇跡の夏でした」と、音楽と人とのつながりから生まれた“夏の奇跡”をしみじみとつづった。
この投稿にファンからは「じぇじぇじぇ」「おお、美寿々さんとツーショット」「美保純さん・美寿々さんとの出会いは、懐かしかったでしょうね」「美保純さんお久しぶり」「素敵な夏の思い出いっぱいの写真ありがとう」などの声が寄せられている。
