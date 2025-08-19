◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―３広島（１９日・横浜）

４位の広島は３位ＤｅＮＡとの接戦を制し、３ゲーム差に縮めた。先発の床田が７回７安打１失点と粘りの投球。８回に登板した島内も無死一、二塁のピンチを切り抜けると、９回１死一塁でモンテロが勝ち越し２ランを放った。入江の１５０キロ台中盤の球を５球連続でファウルにした後の６球目のフォーク。今季８号だが、８月は５本塁打と本来の力を見せている。

以下は新井貴浩監督の試合後の主な一問一答

―モンテロが決勝弾

「本当に、最高のホームランだったね」

―直球が続いた後のフォークを

「フォークが甘く入ったのかな。（入江は）まっすぐがいいピッチャーだし、羽月を代走に出していたから、真っすぐが多くなるというところで。追い込まれてからも強い真っすぐを何とか粘って、最後に甘いフォークを捉えたナイスバッティングだったと思います」

―最近は勝負強さが目立つ

「いいホームランを打ってくれているよね。８月だけで５本くらいでしょ。やっぱりパワーは彼の最大の魅力だから」

―打球が上がってきた要因は

「もともとパワーはあるから、自分のポイントで捉えられる確率が上がってきていると思う。だから、勝手に角度もついている」

―先発の床田は序盤に苦しみながらも１失点

「（ＤｅＮＡは）当たっている打者が多い中で、粘って粘って、最少失点でよく抑えてくれたと思います。ナイスピッチングだったね。トコが粘ってくれたから、こういう試合になったし、後をうけた投手もよく頑張ったと思います」

―島内もピンチを脱出

「タフな打順だったけど、しっかり抑えてくれた。それで流れがグッときたと思います」