◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日 ▽準々決勝 県岐阜商８ｘ―７横浜＝延長１１回タイブレーク＝（１９日・甲子園）

春夏連覇を狙った横浜（神奈川）は県岐阜商（岐阜）に敗れた。

主将の阿部葉太中堅手（３年）は延長１０回の攻撃で２打点をあげるなど２安打２打点。守備では２回に県岐阜商の７番・横山温大右翼手（３年）が放ったセンターへの打球を前進しダイビングキャッチ。攻守で存在感を示した。

サヨナラ負けが決まると、主将はセンターの守備位置から動けなかった。「やりきった思いもありつつ、春夏連覇できなかった悔しさがこみ上げてきた。３年生全員で頂点に立ちたかったですけど、それができなくて、本当に悔しかったです」。

それでも今までの２年半に後悔はない。「横浜高校に来て良かったなと思う。野球の価値観、野球に対する姿勢も変わりましたし、自分の人生を大きく変えられたんじゃないかなと思います」と前を向いた。

進路については大学進学を明言している阿部。「進学してさらに上を目指していきたいと思います」と、さらなる高みへ歩み始めた。