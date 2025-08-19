【巨人】サイクル安打達成の丸佳浩「まさかこの歳で達成できると思ってなかったので、自分自身びっくりしてます」
◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）
打線を組み替えた巨人が２０安打１５得点の猛攻でヤクルトに大勝、連敗を「２」で止めた。先発の戸郷翔征投手は８回５安打２失点、１３１球の熱投で４勝目をあげた。打線は３番に入った丸佳浩外野手が、史上７２人目のサイクル安打を達成。６番でスタメン出場の中山礼都内野手は自身初の１試合２本塁打などで自身初の４打点、リチャード内野手も満塁アーチなどで６打点をあげた。
【巨人・丸佳浩外野手のヒーローインタビュー】
―サイクル安打達成。今、どんな気持ちか
「いやあ、最後、全然足が回ってなくて、ほんと疲れました」
―第１打席は２ラン本塁打。。どんな打席だったか
「チャンスだったので、積極的にいこうと思ったんですけど、うまいこと打てたと思います」
―どのあたりでサイクル安打が頭をよぎったか
「自分はあんまり意識してなかったんですけど、最後、打席に行く前に、二岡ヘッド（コーチ）にチョロッと言われたんで、一塁ベース回ったぐらいで思い出しました」
―どんな思いで走った
「頼むから自分の足よもってくれと。もうちょっときれいなスライディングで決めたかったんですけど、変なスライディングになって、ちょっと悔いが残るんですけどね」
―達成した時はどんな思い
「まさかこの歳で達成できると思ってなかったので、自分自身びっくりしてますし、球場のファンの皆さんも喜んでもらえたと思うので、そこはよかったと思います。ありがとうございます」
―チームを代表してひと言
「どんどんどんどん苦しい時期になってくるんですけど、そこはチーム一丸となって、負けられない戦いが続きますし、今日のように全員野球であしたもやっていきたいと思います」