◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）

打線を組み替えた巨人が２０安打１５得点の猛攻でヤクルトに大勝、連敗を「２」で止めた。先発の戸郷翔征投手は８回５安打２失点、１３１球の熱投で４勝目をあげた。打線は３番に入った丸佳浩外野手が、史上７２人目のサイクル安打を達成。６番でスタメン出場の中山礼都内野手は自身初の１試合２本塁打などで自身初の４打点、リチャード内野手も満塁アーチなどで６打点をあげた。

【巨人・丸佳浩外野手のヒーローインタビュー】

―サイクル安打達成。今、どんな気持ちか

「いやあ、最後、全然足が回ってなくて、ほんと疲れました」

―第１打席は２ラン本塁打。。どんな打席だったか

「チャンスだったので、積極的にいこうと思ったんですけど、うまいこと打てたと思います」

―どのあたりでサイクル安打が頭をよぎったか

「自分はあんまり意識してなかったんですけど、最後、打席に行く前に、二岡ヘッド（コーチ）にチョロッと言われたんで、一塁ベース回ったぐらいで思い出しました」

―どんな思いで走った

「頼むから自分の足よもってくれと。もうちょっときれいなスライディングで決めたかったんですけど、変なスライディングになって、ちょっと悔いが残るんですけどね」

―達成した時はどんな思い

「まさかこの歳で達成できると思ってなかったので、自分自身びっくりしてますし、球場のファンの皆さんも喜んでもらえたと思うので、そこはよかったと思います。ありがとうございます」

―チームを代表してひと言

「どんどんどんどん苦しい時期になってくるんですけど、そこはチーム一丸となって、負けられない戦いが続きますし、今日のように全員野球であしたもやっていきたいと思います」