押し付けられた「しわくちゃの1万円札」悪徳業者に夫が反撃【ママリ】

ついにやって来た、クーリングオフの引き渡し当日。すべての品物の返却を求めたミワカモさん側に対して、一部の品物しか返却しない買取業者に、夫は怒りました。すると買取業者は財布を取り出して、ミワカモさんの夫に差し出します。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『カモられた話』第26話をごらんください。

年末に家の片づけをしたミワカモさんは、大量に出た不用品の山を処分することになりました。状態の良いものを売るため、出張買取業者に依頼することに。しかしやってきた業者には不審な点が多く、ミワカモさんは少し不安を感じていました。





買取査定の結果「買取できるものはない」と言われ、仕方なく買取りを諦めたミワカモさん。しかし業者は「5点買取しないと帰れない」と言い、自宅に強引に居座ります。困ったミワカモさんは、貴金属など買取りできるものを5点探し出して売却し、ようやく買取業者は帰っていきました。この取引にモヤモヤが残ったミワカモさんは、消費生活センターに相談しクーリングオフをすることにしました。しかし引渡し当日、品物の一部しか返却されなかったため、ミワカモさんの代理で対応した夫は怒りが込み上げます。

クーリングオフの対応をしたミワカモさんの夫は、商品の一部を返却しない買取業者の不誠実な対応に怒りました。



すると驚くことに、買取業者は財布から一万円を取り出して、お金で解決しようとしたのです。しかし、ミワカモさんと夫が求めているのは、すべての商品の返却です。買取業者の対応にはどうしても納得することができませんでした。



