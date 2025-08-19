アワワコール×ICB初コラボ♡ジャケットに映えるカップインウェア登場

ワコールが展開する「OUR WACOAL（アワワコール）」と、オンワード樫山のブランド「ICB」が初めてのコラボレーションを実現しました。両ブランドの強みを生かし、ジャケットスタイルを快適に美しく演出するカップインウェア2型を開発。2025年8月27日（水）より発売され、働く女性の毎日に寄り添う新たな定番インナーとして注目を集めています。

アワワコール×ICBのこだわりコラボ

今回のコラボは「服をもっと自由に楽しんでほしい」という両ブランドの想いから誕生。

ICBで人気のスクエアネックデザインと、アワワコールの得意とするカップ構造を融合させ、機能性とファッション性を兼ね備えた新しいカップインウェアが完成しました。

ROSIER by Her lip toの3周年♡アニバーサリー限定色ガーネット登場

ジャケットに映える2種類のカップインウェア

【ICBコラボ】［カップインスクエアネックタンクトップ］

【ICBコラボ】［カップインスクエアネックロングTシャツ］

ラインナップは、【ICBコラボ】カップインスクエアネックタンクトップと、【ICBコラボ】カップインスクエアネックロングTシャツの2型。

タンクトップはM・Lサイズ展開、カラーはブラックとトープの2色、価格は13,200円（税込）。ロングTシャツは同じくM・Lサイズ展開、カラーはブラックとトープ、価格は16,500円（税込）。

どちらもICBのアイコンであるジャケットを美しく引き立て、シーズンを問わず活躍してくれます。

心地よさと美しさを両立したデザイン

素材は適度なハリ感のあるコットンリブで、からだにほどよくフィット。スクエアネックのラインはデコルテを美しく見せながら露出を抑え、後ろ中心のカラーステッチがさりげないアクセントに。

タンクトップは夏のカジュアルスタイルにも使え、ロングTシャツは秋口から一枚で着こなすのもおすすめです。

自分らしい着こなしを後押しする一枚

「OUR WACOAL」と「ICB」の初コラボによって誕生したカップインウェアは、働く女性のジャケットスタイルをさらに美しく、快適に演出してくれる新しい定番アイテム。

自分らしく自由に服を楽しみたい女性にぴったりの一枚として、この秋のワードローブにぜひ加えてみてください。