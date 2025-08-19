※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫が同僚・芹との関係を巡り妻と離婚寸前にまで至ったことで、自らの軽率な行動を認め謝罪します。妻は一旦離婚を保留としますが、夫を許したわけではなく、芹に対する怒りによるものでした。信頼回復を目指す夫は芹に私的な連絡を控えるよう伝えますが、芹は離婚できなくて苦しんでいるのだと勘違い。そんな中、夫から食事に誘われた芹の前に妻が現れ、夫は「本当に大切なのは妻」と宣言します。芹はすぐ納得した様子を見せますが、その直後、「草太くんとはただの同期」と言い放ち、妻をあきれさせるのでした。



■誰が見ても「ただの同期」とは言えない

■芹の都合の良い脚色に唖然…！■そういう関係じゃないと反論する芹この期に及んで芹は、自分と夫がただの同期だと主張。それに対し妻は、2人のやりとりを冷静に振り返りながら、「誰が見ても普通の同僚同士のやりとりではない」と反論します。メッセージの内容を具体的に挙げられた芹は、不敵な笑みを浮かべながら、「たしかに普通よりは仲が良いかもしれないが、不適切な関係のように扱われるのは心外だ」と語ります。それでも妻は一歩も引かず、「夫は裏切ってはいない」ときっぱりと言い切るのでした。優しすぎるがゆえに、芹に思わせぶりな態度をとり続けていた夫。その点について、妻は今も呆れた気持ちを拭えずにいます。それでも夫との話し合いを通して、芹の想いが一方的なものであったことは、妻自身しっかりと理解していました。妻と芹の直接対決――2人の攻防がぶつかり合うその瞬間から、目が離せません！(スズ)