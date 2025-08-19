＜義母「アナタはうちの娘！」＞「同居しないなら離婚しよう」「子どもは引き取る」妄想【中編まんが】
私の名前はユリエ（33）。夫のユウジ（35）と生涯この地に暮らしていく予定で、家を建てました。現在は娘2人と家族4人で暮らしています。私の両親は他界していて、夫の両親がいる実家は飛行機で帰る距離にあります。なおかつ夫はあまり義家族に思い入れがないようで、まったく交流がありませんでした。それなのに……久しぶりに義母から連絡がきたと思ったら、「いつこちらに住むのか」と言うのです。「ユウジを説得してほしい」とも言われて、頭が真っ白になりました。
義母からの唐突な電話に、ついつい夫の反応を妄想してしまった私。でも夫は地元に帰ることをきちんと断っていたとのことで……自分の考えを反省。
さらには、「しつこいから最近は電話にも出ていない」とのことでした。
どうして私に義母が電話をしてきたのか、さらには「説得して」と言ってきたのかも理由がわかりました。
二度目の義母からの着信。話し合いで解決できればと思ったのですが……義母の出方を見ていると、なんだか「嫁」を見下しているようにも感じるのです。そちらがそういうつもりであれば、こちらも少し「強く」出ようかと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
