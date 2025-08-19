俳優の松平健さん（71）が18日、檀れいさん、コロッケさん（65）、久本雅美さん（67）らと『大逆転！戦国武将誉賑（だいぎゃくてん！せんごくかーにばる）』製作発表会見に登場。松平さんの幅広い衣装の着こなしを共演者たちが絶賛しました。

『大逆転！戦国武将誉賑』は、2023年3月に上演された『大逆転！大江戸桜誉賑（だいぎゃくてん！おおえどかーにばる）』に続く、大逆転シリーズの最新作。戦国時代を舞台とした、武将やその妻たちが“笑いあり！ 涙あり！ サンバあり！ 何でもあり！”なエンターテインメント時代劇です。松平さんは織田信長、檀さんは織田信長の妻・お濃、コロッケさんは豊臣秀吉、久本さんは豊臣秀吉の妻・ねねを演じます。

質疑応答では、明治座ファンクラブの会員から寄せられた“現代より戦国時代の方が似合う人は？”という質問が。すると、久本さんは「健さんをおいて、いないですよ」と回答。

また、コロッケさんも「ちょんまげでスパンコールの着物を着られるのは、最初で最後だと思います。後の方はできないと思います。それがまたかっこいいし、似合うし」と、コメントしました。

そして、「時代劇以外の格好も、最近ジョイントを一緒にやらさせていただいて、メタルロックの格好もされているんですけど、X JAPANを超えるような格好なんですね。それもね、似合うんですよ」と話すと、久本さんは「普段着のセンスのよさ。私服もめちゃくちゃかっこいい」と、明かしました。

対して、松平さんは「時代劇が長かったもんですからね、多分そういうイメージがあると思うんですけれども。現代物は本当に少ないんですよ」と、笑顔で答えました。

さらに、コロッケさんは「かと思ったらね、まさかのね、この間サザエさんの波平もやられて。どこまで幅を広げていくんだろうっていう。普通、役者さんで時代劇で二枚目できた方っていうのは、それをずっと守っている方が多いんですけども、松平健さんは全部ウエルカムですごいですよね。ブームをまた作っているというのがすごいですし。子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで、もう動物までを虜（とりこ）にする松平健さん」と、絶賛しました。

『大逆転！戦国武将誉賑』は、東京・明治座で9月20日から10月19日、大阪・新歌舞伎座で11月8日から11月24日まで開催される予定です。